快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

COVID-19春節醫療服務 192醫院每天開視訊門診

中央社／ 台北19日電

春節連假長達10天，指揮中心今天宣布啟動COVID-19春節醫療服務專案，至少192家醫院連假期間每天開設上午、下午視訊門診（含夜診）及24小時就醫諮詢專線，供確診民眾使用。

今年春節連假自1月20日起至29日共10天，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中宣布，啟動「醫院春節期間開設COVID-19視訊門診及諮詢專案」。

羅一鈞表示，為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間，可獲得適當醫療照護及就醫諮詢，並取得口服抗病毒藥物，由全國急救責任醫院開設COVID-19視訊門診及提供就醫諮詢。

目前已有至少192家醫院公布春節視訊開診資訊及24小時就醫諮詢專線電話，相關資訊由各縣市衛生局持續更新中，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網的COVID-19春節防疫專區。

羅一鈞說明，春節專案服務內容包括每天開設上午、下午COVID-19視訊門診（含夜診），提供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診民眾等醫療服務；每天提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑服務；設置24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診服務。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共5636床、空床3294床、空床率58.4%，其中台北區49.7%、北區60.3%、中區66.3%、南區57%、高屏區62.3%、東區70.6%；16家集中檢疫所共2436床、空床數1977床、空床率81.2%；8家地方加強型防疫旅館152床、空床數134床、空床88.2%。

羅一鈞表示，隨確診個案數下降，空床率已接近6成，多數區域空床率都在5成以上，但因應春節將至，為避免確診者住不到，將會持續維持5%專責病房開設率，因應春節期間確診者及非確診者住院需求。

COVID-19 春節 確診

延伸閱讀

因應疫情 春節期間192家醫療院所新冠看診不停歇

40多歲女新冠發病不到10天亡 長照陽性率下降

今年首例流感死亡病例 7旬嬤未接種疫苗不治

新冠疫情181例中重症、26死 4歲童腦炎發病後5天不治

相關新聞

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景...

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。