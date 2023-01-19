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誠品書店進駐高雄衛武營 在採光挑高天井空間遊逛閱讀

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書店進駐高雄衛武營國家藝術文化中心。圖／誠品提供
誠品書店進駐高雄衛武營國家藝術文化中心。圖／誠品提供

誠品書店進駐高雄衛武營國家藝術文化中心樹冠大廳3樓，挑高無柱的開放式空間，加上自然採光天井，讓民眾能快意遊逛、自在閱讀。首檔主題策展「我歌、我舞、我閱讀」呼應衛武營的藝術表演特色。新春期間若到台中新春出遊，套書僅1折的「曬書市集」即日起至1/29在台中大魯閣新時代購物中心1樓廣場登場，中文圖書6本500元、文具禮品5折起、萬件商品99元起。

誠品書店指出，進駐高雄衛武營國家藝術文化中心後，未來將不定期舉辦各式音樂講座、藝術表演及兒童說故事等系列活動，並帶入音樂職人精選黑膠唱片，以多樣化的閱讀體驗，期盼成為藝文交流創作場域。

誠品書店入口處以「音樂」、「表演」與「閱讀」三種不同的藝術媒介規劃主題策展，從《歌劇魅影》裡挖掘背後的人性幽光，在第一部台灣史舞劇《薪傳，薪傳》中領略「雲門舞集」45年來跨世代的鉅作，在卡繆的經典名著《異鄉人》裡思考存在的意義。

開幕期間推出單筆消費滿1,500元，送開幕限量福袋，滿1,000元贈100元電子抵用券；另外誠品與衛武營會員滿500元，贈送限量藝術紀念筆記本；更推出三款限定店章讓讀者蒐集。

另外，誠品書店春節期間1/19-2/28在逾80年歷史、濃厚眷村風情的屏東「勝利星村」駐點，位在清營6號的誠品書店保留日式眷舍風貌，1/19-1/31誠品會員單筆消費滿600元贈100元電子抵用券。位在屏東縣立圖書館的誠品書店，除了享受擁有萬坪樹海、森林圖書館的愜意，即日起至3/26舉辦「紙上的海—書寫海洋展」。

春節來到雲林虎尾，也可造訪位於近百年歷史建築「虎尾合同廳舍」裡的誠品書店，除了完整保留昭和時期興建的建築外觀，屋內也留有當時派出所的警徽、消防局的快速專用道等。

誠品書店進駐高雄衛武營國家藝術文化中心。圖／誠品提供
誠品書店進駐高雄衛武營國家藝術文化中心。圖／誠品提供
誠品書店位於高雄衛武營樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。圖／誠品提供
誠品書店位於高雄衛武營樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。圖／誠品提供
誠品書店衛武營店書區規劃各類話題新書及暢銷推薦書籍，還有豐富的藝術類書籍。圖／誠品提供
誠品書店衛武營店書區規劃各類話題新書及暢銷推薦書籍，還有豐富的藝術類書籍。圖／誠品提供
誠品書店延伸衛武營藝術精神，開幕推出「我歌、我舞、我閱讀」主題策展。圖／誠品提供
誠品書店延伸衛武營藝術精神，開幕推出「我歌、我舞、我閱讀」主題策展。圖／誠品提供
誠品書店雲林虎尾店原址為近百年歷史建築「虎尾合同廳舍」。圖／誠品提供
誠品書店雲林虎尾店原址為近百年歷史建築「虎尾合同廳舍」。圖／誠品提供
誠品書店駐點於擁有超過80年歷史，帶有濃厚眷村文化風情的屏東勝利星村。圖／誠品提供
誠品書店駐點於擁有超過80年歷史，帶有濃厚眷村文化風情的屏東勝利星村。圖／誠品提供

誠品 衛武營 歷史建築

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