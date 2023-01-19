逾30年老菸槍打完桌球突感胸部悶痛 裝支架及時救命

58歲陳男打完桌球，開車返家突感大石壓胸般悶痛，送醫急救動手術打通心血管，先後在血管內安裝7根支架；彰化醫院指出，陳男抽菸30多年，冠狀動脈嚴重阻塞，及時救回一命。

衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，家住彰化埔鹽鄉的陳男日前打完桌球，開車返家時途中突然感到有大石壓胸般的悶痛，趕緊前往彰化醫院掛急診，當男子抵達醫院時一度心跳停止，院方人員趕緊將陳男送進導管室打通心血管。

彰化醫院心臟內科主任何東錦指出，陳男心臟右冠狀動脈100%阻塞，引發胸悶症狀並導致心跳停止，他們馬上幫病患進行血栓抽吸術，打通血管並裝上2根支架，另檢查發現左迴旋支動脈及左前降支動脈也各有約70%至80%阻塞，後續1個月內再裝上5根支架。

何東錦說，病患沒有心臟病史，不過吸菸抽了30多年，右冠狀動脈100%阻塞，如在家昏迷失去心跳，救回性命機率就降低很多，萬一又沒人發現，就可能回天乏術。

何東錦指出，三高患者、抽菸和家族史都是心肌梗塞高危險族群，而香菸中的菸油、尼古丁等物質，會加速動脈硬化、加大血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦血管阻塞會造成缺血性中風，在心血管就引發心肌梗塞。

何東錦呼籲，民眾如果突然發生胸悶、胸痛、呼吸困難、盜汗、全身無力、噁心、嘔吐等狀況，就有可能是心肌梗塞，一定要儘快就醫。

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