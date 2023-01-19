明起10天春節連假 高公局提醒這時段下班、返鄉會塞

今天是最後一個上班日，明起就是10天春節連假，高速公路局南區養護工程分局預估，高雄下午3時國道一號、十號，將出現返鄉車潮，加上都會區常態性壅塞，用路人上國道須特別留意傍晚車況；更提醒民眾上國道，應保持車距，切勿酒駕及疲勞駕駛。

南區養護工程分局指出，這次連假有10天，加上疫情解封，預估下午3時過後，國一仁德系統到岡山路段；國十仁武到鼎金系統西向，將會出現車潮，至於國三路況大致趨緩，除返鄉車潮，高雄都會區國一楠梓及中正系統，也會遇上都會區常態性壅塞。

南區養護工程分局表示，今天下午的車潮，預估會比以往下班車潮增加，若要避開尖峰時段，則預計在晚上7、8點左右，才會逐漸紓解。

南區養護工程分局觀察，車流目前並無明顯變化，初估與往年差不多，春節期間主要留意初一及初四國道南北雙向的車流，至於初五、初六及初七收假北返車潮，則鼓勵民眾上午9點前出發，較能避開車潮。

南區養護工程分局提醒，10天連假高雄國道路段都未實施高乘載管制，此外，春節期間車流大，民眾開車出門，應注意車況，保持車距，切勿酒駕、疲勞駕駛。

商品推薦