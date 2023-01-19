過年前整理冰箱你做對了嗎？食材放對讓冰箱大加分

【撰文＝曹皕晴】

年節前正是大掃除的時機，其中冰箱也是時常讓人頭痛的清掃項目，不過，在清掃與整理食材時，也要審視你的冰箱裡食材位置真的擺對了嗎？冰箱依層架與送風位置設計，不同食材應有適合擺放之處，擺錯了可能讓食物縮短保存期，冰箱的冷藏冷凍效果也打了折扣。冰箱應依循送風口的位置排放食物，冰箱門架的溫度較高，適合短期食用的食物，冷藏的後壁比靠門處低溫，若有可調溫的保鮮隔層則適合放置肉、海鮮或是蔬果。

一般家庭冷藏食物容易直接把所有食材放入冰箱就好，然而冰箱依照送風口的設計有適合不同食材擺放的位置，生鮮與熟食一起排列可能不小心交叉污染外，在對的位置擺放對的食材能讓冰箱發揮最大效用。一般冰箱分為冷藏與冷凍兩種貯藏類別，根據日立冰箱使用手冊的資料顯示，一般冷藏的溫度約在1～7度C，而冷凍則在負18～負20度C。而一般冷藏空間可分為門架、上下層架以及保鮮隔層，送風位置主要在冰箱內側靠後方後壁處，因此其實靠近後壁的位置溫度會低於靠外側端；而保鮮隔層則較能阻隔溫度與水分散失，或具可調溫的功能，因此保冷效果好，溫度也最低；而冰箱拉門處的門架由於開關冰箱時會與外部空氣接觸，因此為溫度最高的地方，依照設計便能針對不同的食材及屬性而有不同的存放位置。

冷藏處依照低溫至高溫，依序為保鮮隔層、層架靠內側處、層架靠外側，門架處則屬最高溫。而依照分類則有較適合擺放的食材：

1.最低溫的保鮮隔層適合放生鮮蔬果或立即食用的新鮮肉品或海鮮類：保鮮隔層能阻隔溫度散失，同時和熟食做區隔，而擺放蔬果或肉品兩類也須分開擺在不同的保鮮隔層中，避免交叉污染。

2.層架靠內側處適合擺放剩菜飯等：內側為送風處溫度較低，因此利於食物的冷藏，對於剩餘的飯菜類冷藏效果相對較佳。

3.層架靠外側處適合擺放可即時食用的食物：麵包、糕點等些微溫度變化不會影響保存，且因為必須在短時間內食用完畢，擺放在外側也比較不會忘記食用。

4.門架適合調味品、即時飲用的飲品等：門架由於時常開關門，受冷熱溫度影響較大，因此食材擺放則較適合調味品如胡椒粉、醬油等，以及飲料如果汁等，相較於其他生鮮食材，不會立即受到溫度冷熱變化而變質。

而冷凍室則可分為層架處以及門架兩種，而特別留意門架處由於受開關門影響，如要擺放冷凍食物，則較適合放不會長久放置的小袋式冷凍食物。

根據惠而浦公司官方網站分享使用冰箱的保存提點，保存食材時食材與冰箱空間的距離上方應預留至少30公分，而食材左右方應預留至少5公分，四周皆應保留空間更利於冰箱運作。冰箱具有送風與溫度冷熱的位置差別，可搭配合適的食材進行存放，以讓冰箱發揮最有效的功用，年前整理冰箱時，不妨重新審視食材的擺放做法，讓冰箱食材存放整齊外，也獲得更好的保存！

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