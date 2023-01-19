快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

心肌梗塞發作1年後 15%會再發心血管疾病 醫籲須長期服藥控制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟科醫師王宇澄說，急性心肌梗塞可怕之處，不僅限於到院前或住院中的高死亡率，從健保資料庫的數據來看，15%心肌梗塞患者會在發病後一年內，再次併發諸如中風或心肌梗塞等重大心血管事件。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟科醫師王宇澄說，急性心肌梗塞可怕之處，不僅限於到院前或住院中的高死亡率，從健保資料庫的數據來看，15%心肌梗塞患者會在發病後一年內，再次併發諸如中風或心肌梗塞等重大心血管事件。圖／亞洲大學附屬醫院提供

今天是「台灣心肌梗塞日」也是消防節，台中市政府消防局今在一項記者會上指出，線上71輛救護車去年完成心電圖設備全面配置，並同步搭配救護紀錄表電子化即時通報系統，可即刻通知後送醫院急救及心導管術前準備，大幅加快到院前診斷。經醫療指導醫師1分鐘內回復生命案件有40件，比例達95.2%，是全台之冠。

活動在亞洲大學附屬醫院舉辦，院長許永信說，根據衛福部統計，心血管疾病一直佔據台灣十大死因第2位，每年約有1萬7千人死於心血管疾病，其中急性心肌梗塞更是導致國人死亡的重要原因。該院自開院便建立了完整的心血管與葉克膜團隊，6年多來為350位急性心肌梗塞患者提供第一線即時治療與照護，90分鐘內及時搶通率高達9成，讓這群最高風險病患的住院死亡率降至10%以下。

心臟科醫師王宇澄說，急性心肌梗塞的可怕之處，不限於到院前或住院中的高死亡率，從健保資料庫的數據來看，15%心肌梗塞患者會於發病後一年內，再次併發諸如中風或心肌梗塞等重大心血管事件。即使發病超過1年以上，每年依然會有約13%的病人會再次中風、梗塞、甚至死亡。因此要提醒，得到心肌梗塞後，使用藥物長期控制，以降低心血管風險非常重要性；要長期持之以恆地，與醫療人員並肩作戰。

消防局最近甫通過到院前雙抗血小板藥物搶救流程，台灣心肌梗塞學會今特別捐贈60組守心藥盒，「一起搶救台中的心跳聲」。消防局亦致贈感謝狀給回復率最高的醫療指導醫師，感謝他們對於到院前緊急心肌梗塞救護的付出。

消防局活動中再次提醒要心肌梗塞5大救命祕訣，也就是經由「救護車」、「心電圖」、「血小板藥」、「急診室」及「心導管」串起心肌梗塞搶救生命鏈的守心生命鏈。

也就是指，民眾有胸痛合併喘氣或冒冷汗症狀，要第一時間連絡救護車送醫，救護車上可立即執行心電圖檢查，並上傳緊急醫療網，立即啟動醫院急救團隊，及時使用血小板藥減少血栓形成，接著急診室團隊迅速轉送心導管室，盡速打通血管。這5件事環環相扣，串起「守心生命鏈」，可提升患者之存活率。

台中市消防局最近甫通過到院前雙抗血小板藥物搶救流程，台灣心肌梗塞學會今特別捐贈60組守心藥盒，「一起搶救台中的心跳聲」。圖／亞洲大學附屬醫院提供
台中市消防局最近甫通過到院前雙抗血小板藥物搶救流程，台灣心肌梗塞學會今特別捐贈60組守心藥盒，「一起搶救台中的心跳聲」。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院6年多來為350位急性心肌梗塞患者提供第一線即時治療與照護，90分鐘內及時搶通率高達9成，讓這群最高風險病患的住院死亡率降至10%以下。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院6年多來為350位急性心肌梗塞患者提供第一線即時治療與照護，90分鐘內及時搶通率高達9成，讓這群最高風險病患的住院死亡率降至10%以下。圖／亞洲大學附屬醫院提供

心肌梗塞 救護車

延伸閱讀

六旬男有家族史又吸菸 運動後胸悶到醫院就心跳停止

澎湖消防救護技術讚 成功救回心肌梗塞

冬季猝死常見3大成因 心臟內科醫師曝最好的血管保護方式

天冷當心心血管疾病發作 營養師一張圖教你護心飲食該怎麼吃

相關新聞

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

馬祖擺暝文化季農曆正月十三登場 邀你感受不一樣年味

已有近百年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島全境每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。2019年8月，文化部將馬祖擺暝文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。