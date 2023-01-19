心肌梗塞發作1年後 15%會再發心血管疾病 醫籲須長期服藥控制

今天是「台灣心肌梗塞日」也是消防節，台中市政府消防局今在一項記者會上指出，線上71輛救護車去年完成心電圖設備全面配置，並同步搭配救護紀錄表電子化即時通報系統，可即刻通知後送醫院急救及心導管術前準備，大幅加快到院前診斷。經醫療指導醫師1分鐘內回復生命案件有40件，比例達95.2%，是全台之冠。

活動在亞洲大學附屬醫院舉辦，院長許永信說，根據衛福部統計，心血管疾病一直佔據台灣十大死因第2位，每年約有1萬7千人死於心血管疾病，其中急性心肌梗塞更是導致國人死亡的重要原因。該院自開院便建立了完整的心血管與葉克膜團隊，6年多來為350位急性心肌梗塞患者提供第一線即時治療與照護，90分鐘內及時搶通率高達9成，讓這群最高風險病患的住院死亡率降至10%以下。

心臟科醫師王宇澄說，急性心肌梗塞的可怕之處，不限於到院前或住院中的高死亡率，從健保資料庫的數據來看，15%心肌梗塞患者會於發病後一年內，再次併發諸如中風或心肌梗塞等重大心血管事件。即使發病超過1年以上，每年依然會有約13%的病人會再次中風、梗塞、甚至死亡。因此要提醒，得到心肌梗塞後，使用藥物長期控制，以降低心血管風險非常重要性；要長期持之以恆地，與醫療人員並肩作戰。

消防局最近甫通過到院前雙抗血小板藥物搶救流程，台灣心肌梗塞學會今特別捐贈60組守心藥盒，「一起搶救台中的心跳聲」。消防局亦致贈感謝狀給回復率最高的醫療指導醫師，感謝他們對於到院前緊急心肌梗塞救護的付出。

消防局活動中再次提醒要心肌梗塞5大救命祕訣，也就是經由「救護車」、「心電圖」、「血小板藥」、「急診室」及「心導管」串起心肌梗塞搶救生命鏈的守心生命鏈。

也就是指，民眾有胸痛合併喘氣或冒冷汗症狀，要第一時間連絡救護車送醫，救護車上可立即執行心電圖檢查，並上傳緊急醫療網，立即啟動醫院急救團隊，及時使用血小板藥減少血栓形成，接著急診室團隊迅速轉送心導管室，盡速打通血管。這5件事環環相扣，串起「守心生命鏈」，可提升患者之存活率。 台中市消防局最近甫通過到院前雙抗血小板藥物搶救流程，台灣心肌梗塞學會今特別捐贈60組守心藥盒，「一起搶救台中的心跳聲」。圖／亞洲大學附屬醫院提供 亞洲大學附屬醫院6年多來為350位急性心肌梗塞患者提供第一線即時治療與照護，90分鐘內及時搶通率高達9成，讓這群最高風險病患的住院死亡率降至10%以下。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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