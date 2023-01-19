罕病SMA藥物擴大給付達初步共識 有望5月前上路
衛福部健保署與藥廠協商，擴大罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物給付，擬取消治療年齡限制，適用對象有望增至5成，雙方對合理價格有初步共識，若2月共擬會通過，有望5月前上路。
健保自民國109年7月1日起給付治療SMA的藥品，經專家諮詢會議評估其療效用於「出生12個月內發病確診且開始治療年齡未滿7歲」族群較具治療效果，僅有1成患者適用，近日媒體報導，非適用對象的SMA罕病女童赴中國求生，家屬盼健保給付擴大。
健保署16日下午與百健、羅氏、諾華3家藥廠協商。健保署醫審及藥材組副組長張惠萍今天接受媒體聯訪時表示，經藥廠與總公司確認，其中百健、羅氏昨晚回覆同意健保署提出的降價方案，雙方達成初步共識，也將持續與會諾華協商討論。
張惠萍說，將儘速把2家藥廠同意方案提至2月下旬、也就是過年後首場共擬會議，若共擬會代表同意，給付新制有望最快5月1日前上路，擴大給付條件。由於保密協議，不便透露新制對財務衝擊，以免間接公開藥價，合理價格有初步共識，也感謝藥廠的SMA藥物降價幅度。
據健保署提出方案推估，SMA藥品可擴增給付範圍至「3歲內確診發病，若大於等於7歲，則需運動評估大於15」，意味健保給付不再限制治療年齡，受益對象可望從現行1成升至5成，若以國內SMA患者總數400多人推估，受惠人數可從41人增至200多人。
張惠萍說明，百健藥品定期施打針劑，無最小年齡限制，本來就有健保給付；羅氏藥物是每天使用口服藥劑，屬新納入健保用藥，未來給付範圍原則與百健相同，但適應症有年齡限制，需2個月以上幼兒才能用藥，有望從「有藥可用」變成「有藥可選」，適用對象細節將在專家會議討論。
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