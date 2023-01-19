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萬櫻齊綻！雲林草嶺櫻花季2月登場 限時推出五感體驗

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影

雲林草嶺櫻花季2月1日至3月5日登場，每周末推出五感體驗及導覽活動。當地種植約1萬棵櫻花樹，品種高達21種，今年受氣候、節氣影響，目前花開不到1成，青山坪地區花開較早，已開約3成，預計春節就可看到櫻花盛開，將實施交通管制，可搭乘台灣好行巴士上山。

文觀處長陳璧君說，石壁山區種植1萬株櫻花樹，分布面積18公頃，有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻等21個品種，今年因氣候、節氣影響，櫻花開的比較晚，若想在春節期間賞櫻，可到青山坪農場，漫遊2公里櫻花步道。

副縣長謝淑亞說，石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木及雲嶺之丘各地櫻花會在2月陸續綻放，石壁美人谷有4公里環形櫻花步道，相當壯觀；另，縣府已斥資504萬2000元改善1.3公里AC路面，及1.6公尺排水溝，也會增設流動廁所，提升遊客出遊品質。

陳璧君說，為避免山路狹小塞車，縣府開闢2處停車場，供遊客停車；草嶺櫻花季也結合當地社區發展協會，2月1日至3月4日每周末舉辦免費導覽，以及五感體驗活動，每梯次限16人報名，詳情將公告縣府官網及漫遊雲林APP。

草嶺櫻花將盛開，為避免山路狹窄塞車，將禁止路邊停車。春節期間草嶺第一停車場、青山坪咖啡農場禁止路邊停車；2月4日至3月5日每周末早上9點至下午3點，草嶺第一停車場、青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、蓬萊瀑布入口處、東壁山莊至九芎神木入口處禁止路邊停車，40號農路單行道管制。

雲林草嶺櫻花季2月登場，文觀處長陳璧君推薦石壁美人谷環狀櫻花步道。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，文觀處長陳璧君推薦石壁美人谷環狀櫻花步道。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，限時推出五感體驗及導覽活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，古坑鄉長林慧如與縣府攜手辦活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，古坑鄉長林慧如與縣府攜手辦活動。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，春節期間青山坪櫻花有望盛開。記者黃于凡／攝影
雲林草嶺櫻花季2月登場，春節期間青山坪櫻花有望盛開。記者黃于凡／攝影

櫻花季 草嶺 停車場

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