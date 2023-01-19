春節連假桃機旅運量增 移民署呼籲民眾多利用自動通關
新冠肺炎疫情持續2年多，國門終於在去年10月13日正式解封，今年春節從小年夜（1月20日）至大年初八（1月29日）長達10天，國人已蓄勢待發規劃於春節出國旅遊，根據桃機公司航班運量人數預報系統顯示，春節疏運期間初估每日運量約5至6萬人，出入境高峰為28日，預估約為9萬4000人次。國境事務大隊表示，將會加派人力協助旅客通關，也呼籲民眾多利用自動查驗通關系統。
國境事務大隊指出，目前在桃園機場、松山機場及高雄小港機場已建置新一代的自動查驗通關系統，只要年滿12歲，身高140公分以上的國人及持外僑居留證外來人口均可以使用；如果還沒申辦自動通關者，出入國可直接在閘道內錄存臉部影像，或可選擇再加上擷取指紋即可直接通關，且終身均得使用，更換護照也無需重新註冊，歡迎符合使用資格的國人一定要來體驗「註冊及通關」二合一的自助通關服務。
國境事務大隊補充，預計這段期間出國的民眾會較平日增加，移民署將會加派人力協助旅客通關，搭配自動查驗通關系統，將可有效紓解通關排隊人潮。另外，移民署將於除夕、大年初一及初二發放兔年小紅包予入出國旅客，共享歡慶年節氣氛。
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