冬天冷到皮皮挫 十大暖身小物你準備好了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「暖身小物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的抵抗手腳冰冷超有用的10大暖身小物。

每到冬日，寒冷的氣溫總是讓人「皮皮挫」，除了走在路上的冷風陣陣，機車族更是感到寒風刺骨，新聞也不乏因為氣溫過低導致高風險族群心肌梗塞的消息。在這冰凍的天氣底下，究竟該如何保暖、保護自己呢？來看看有哪些超實用的暖身小物，可以讓你就算身處寒流中也不會手腳冰冷吧！

「發熱衣」溫暖兼顧穿搭超方便 「暖暖包」使用有秘訣！ ▲ TOP10暖身小物 網路聲量排行。 Social Lab 社群實驗室/製圖 有醫師表示想讓全身暖和起來，保暖的部位十分重要，先使軀幹溫暖，可以保護內臟等重要器官後，四肢等末梢的冰冷也會跟著緩和，而在各暖身小物中能使上半身保暖事半功倍的「發熱衣」便成為最受到關注的暖身用品，許多人也著重討論發熱衣穿搭，如網友在社群論壇中提問「要買發熱衣還是買刷毛的後連帽衣比較好？」，吸引民眾分享經驗道「去北海道和西安時，氣溫只有零下和個位數，都是發熱衣加毛衣解決一天穿搭」，也有人讚嘆「現在發熱衣都做得比衛生衣還薄了」，表示發熱衣在低溫下的確能有效保暖，而且穿起來輕薄而不臃腫，非常適合搭配其他衣服，是冬天保暖兼顧穿搭的好選擇。

另外「暖爐」也是冬日好物，天氣寒冷時，無論在室內或是在戶外露營都十分實用。不過在室內使用時則需特別注意，有網友分享自己十分喜歡這個冬天買的煤油暖爐，認為溫暖又美觀，留言紛紛貼心表示要「注意通風」、「窗戶還是要開一小縫」，避免一氧化碳濃度過高引發悲劇。而考慮到使用煤油暖爐的危險性，許多網友還是推薦電暖爐，表示「注重方便性的話買吃電的暖爐，不耗氧不用開窗」，甚至可以挑選具備冷暖雙功能的版本，一機多用。

而「暖暖包」對於手腳容易冰冷的人來說也是冬天不可少的暖身物品，在使用上也有很多小撇步以及注意事項受到大眾討論，有網友分享在只有一個暖暖包的情況下，最好可以優先放在腰部附近，溫暖內臟的器官，若有其他暖暖包則可以考慮放在背部、腹部、頸部根部等處，同樣是為了使重要器官暖和起來，不過該民眾也提醒這樣的方法雖然能讓全身暖起來，但要注意不能直接接觸皮膚，也「盡量每隔一段時間換一下位子」，避免皮膚長時間接觸高溫造成燙傷。

解決四肢冰冷的方法眾多，只要準備好這些禦寒神物，在下次氣溫驟降時便可以簡單避免冷到發抖的情況了！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「暖身小物排行」相關討論則數。觀測期間：2022/10/08~2023/01/08，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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