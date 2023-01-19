快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎兔年抽新春紅包 65吋4K大電視和萬元豪禮免費送

聯合新聞網／ 綜合報導
即日起至2月6日，來聯合新聞網試好運氣，搶拿65吋4K大電視和萬元豪禮！圖片提供／聯合新聞網
即日起至2月6日，來聯合新聞網試好運氣，搶拿65吋4K大電視和萬元豪禮！圖片提供／聯合新聞網

隨著全球疫情逐漸趨緩，今年農曆假期長達10天，除了與家人相聚之外，也是上班族在家養精蓄銳的好時機。聯合新聞網( udn.com )為了與會員朋友共度農曆佳節，即日起至2月6日為止，只要登入udn會員參加「揚眉兔氣抽好運」活動，立刻抽紅包試手氣，65吋4K電視、垂直律動機、摺疊滑板車和現金禮券等豪禮讓你免費帶回家！

在華人的世界裡，農曆年是一年之初中最重要的日子，也是台灣最重要的民俗節慶。自民國開始，正式將農曆正月初一定為「春節」。為了祈求新年平平安安，春節的習俗包括團圓飯、穿紅衣、貼春聯、放鞭炮、發紅包、迎財神等；在初五開工日，公司行號會發給員工「開市紅包」，因此新年的「紅包」則是新年吉祥的象徵。

為了與會員朋友共度農曆新年，聯合新聞網舉辦「揚眉兔氣抽好運」活動，讓網友可隨時體驗線上抽紅包的樂趣。即日起至2月6日為止，只要參加活動並登（加）入udn 會員，立即小試身手抽紅包，挑戰你的新年好運氣！最夯65吋大電視、除濕機、垂直律動機、摺疊滑板車和現金禮券等豪禮任你抽！

立即抽紅包>> https://lihi1.com/WhPG5

紅包 禮券 春節 兔年

相關新聞

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景...

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。