迎兔年抽新春紅包 65吋4K大電視和萬元豪禮免費送

隨著全球疫情逐漸趨緩，今年農曆假期長達10天，除了與家人相聚之外，也是上班族在家養精蓄銳的好時機。聯合新聞網( udn.com )為了與會員朋友共度農曆佳節，即日起至2月6日為止，只要登入udn會員參加「揚眉兔氣抽好運」活動，立刻抽紅包試手氣，65吋4K電視、垂直律動機、摺疊滑板車和現金禮券等豪禮讓你免費帶回家！

在華人的世界裡，農曆年是一年之初中最重要的日子，也是台灣最重要的民俗節慶。自民國開始，正式將農曆正月初一定為「春節」。為了祈求新年平平安安，春節的習俗包括團圓飯、穿紅衣、貼春聯、放鞭炮、發紅包、迎財神等；在初五開工日，公司行號會發給員工「開市紅包」，因此新年的「紅包」則是新年吉祥的象徵。

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