迎兔年抽新春紅包 65吋4K大電視和萬元豪禮免費送
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在華人的世界裡，農曆年是一年之初中最重要的日子，也是台灣最重要的民俗節慶。自民國開始，正式將農曆正月初一定為「春節」。為了祈求新年平平安安，春節的習俗包括團圓飯、穿紅衣、貼春聯、放鞭炮、發紅包、迎財神等；在初五開工日，公司行號會發給員工「開市紅包」，因此新年的「紅包」則是新年吉祥的象徵。
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