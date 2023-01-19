迎兔年高雄愛河灣精彩不間斷！智慧燈光系統打造新光效
高雄市政府運用愛河智慧燈光系統打造兔年全新燈光展演，1月20日小年夜晚間正式點亮兔年專屬光效，帶來金兔迎春、新春呈祥的新春限定展演。以代表春節的紅色及富貴的金色，象徵金兔躍過愛河水岸6座橋體的燈光，讓愛河充滿節慶氛圍感受。
高雄駁二藝術特區初一至初八推出「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，邀民眾愛河灣走春，體驗專屬於高雄獨特的年節氣氛。
高雄市副市長史哲表示，愛河燈光運用與英國泰晤士河同等級的燈光智慧控制系統，串聯高雄流行音樂中心和6座橋梁燈光連動，一次次創下城市光環境新典範，展現無限種燈光演繹的可能性，不僅榮獲2022美國謬思設計大獎，也在2022台灣燈會、文博會、設計展及聖誕燈光展演期間展現萬種風情讓人印象深刻。這次持續透過愛河智慧燈光來傳遞年節喜悅及新春祝賀。
高雄市文化局長王文翠指出，這次愛河智慧燈光除展現代表年節的紅色與金色，更別出心裁透過河岸邊及6座橋體光影變化，象徵兔子沿岸追著紅蘿蔔，與高雄流行音樂中心建築燈光交織出愛河灣浪漫河景，增添熱鬧喜氣且具設計感的年節氛圍。推薦大家在年節期間到愛河畔散步欣賞兔年光效，接著逛逛駁二藝術特區「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集。
「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場，每日近200攤原創手作及美食市集，更特別募集60多個來自台灣及各國的特色甜點品牌，初一至初八登場。
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