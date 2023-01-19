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春節碧山巖將湧人潮 內湖警交管籲搭大眾運輸工具

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
內湖警分局今公布相關交管措施。圖／警方提供
內湖警分局今公布相關交管措施。圖／警方提供

台北市內湖警分局因應春節期間（1月20至29日）轄內碧山巖、白石湖風景區將湧入香客、遊客，規劃疏導、管制措施，視狀況實施順行單向交管，期間公車、機慢車及當地居民不受管制，警方今公布管制措施。

一、碧山巖風景區

(一)彈性管制點：內湖路三段與碧山路口、碧山路與內湖路三段256巷口。

(二)順行單向管制：

1、上山方向：由內湖路三段256巷前往碧山巖風景區。

2、下山方向：沿碧山路順行下山。

二、白石湖休閒農業區

(一)彈性管制點：玄明宮前路口處、碧山路與碧山路44巷口。

(二)順行單向管制：

1、入口方向：碧山路44巷。

2、出口方向：玄明宮前路口。

警方呼籲，民眾於農曆春節期間前往碧山巖風景區、白石湖休閒農業區，應多利用大眾運輸工具(小2公車)，若自行開車前往，應配合現場員警指揮、疏導及管制，屆時將加強相關路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。

內湖 公車

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