波蘭女孩嫁來台灣！深耕台中社區 獲信義房屋「社區一家」個人楷模獎

image source：海誓文化空間提供

文／陳羿郿

「很多外國人來到台灣，可能是語言還不夠好，無法溝通或是沒辦法快速融入這裡的社會，就會感到孤單」，來台9年的「台灣媳婦」唐寶玲說。

來自波蘭女孩的唐寶玲，以交換學生身分進入政大外交系就讀，大學畢業後，又輾轉待過新竹、台南、高雄等地，結識了現在的先生，成為台灣媳婦，最後選擇落腳台中。

▲波蘭女孩唐寶玲來台9年，在信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫獲獎。

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來自波蘭落腳台灣 期待多元文化生根

遊歷了過台灣多個城市，唐寶玲眼中的台灣雖不是幅員遼闊之地，卻蘊藏豐富且多元文化、語言、習俗民情。「台灣雖然是一個小小的國家，但是蠻多元的，有各式各樣的文化，會有各種不同的感覺」，她感受到，每座城市都有自己獨有的特色，像是北部、中部、南部，還有台東、宜蘭等地都為她帶來不同的文化衝擊。

從自身經驗她也深刻理解到，想更融入了解一個地方，就要去體驗該地的生活，於是萌生成立「海誓文化空間」的念頭。「海誓文化空間」的英文名字是High Seas意即「公海」。唐寶玲期待，它就是一個能納百川空間，「不管是哪裡人，我們就會有一個尊重，然後彼此互相學習」。

▲唐寶玲分享波蘭算命方式。

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「海誓文化空間」讓外國人與在地交流

唐寶玲回憶自己剛來台灣的頭兩年常感到孤單，因此希望以「海誓文化空間」做為一個交流的平台，讓在台的外國人有機會透過參與活動，介紹自己及推廣自己國家的人事物，在交流間增加歸屬感。「有些台灣朋友可能受限經濟、時間，無法常常出國旅行，則可在這個地方跟外國朋友交流，了解各地文化，增加彼此情誼」。

她舉辦風味廚房、手作等課程，邀請在台開設餐廳、同樣是波蘭人的老闆教大家做波蘭水餃；請阿根廷新住民與大家分享阿根廷料理的做法，還有開設多元文化座談、分享會等，讓外國朋友可介紹自己及自己國家的人事物。

▲「海誓文化空間」不定期舉辦風味廚房、手作等課程，還有開設多元文化座談、分享會。

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唐寶玲提案「社區一家」計畫 勇奪築夢個人楷模獎

信義房屋自2004年開始，推動「社區一家」全民社造行動計畫，至今已19年，耗資逾四億元。2022年「社區一家」最大亮點之一就是很多社造生力軍加入，也吸引外國人前來提案，除了唐寶玲之外，另一位日本人佐藤朝絵，分別榮獲築夢個人類及幸福社區類楷模獎。

日本人佐藤朝絵畢業於成功大學外國語文學系碩士班，在台南求學期間因為經濟較為困難，但是透過許多校內、銀行等機構的獎助學金、工讀機會，順利完成學業，因此對台南有特殊情感，結婚後成立「Sato醬工作室」。該次提出《哈克習教室》計畫，向台南農家收購NG農產品、農作廢棄物，製作注連繩、女兒節菱餅、海苔飯捲、鳳梨飲料／雞尾酒、文旦和菓子、和風帆布包，邀台南當地日本人、年輕人作為講師，向親子、青壯年、長輩開課。



信義房屋社區一家 讓永續行動落實工作與生活

信義房屋「社區一家」評審團提到，面對疫情與氣候變遷的挑戰下，讓人越發體認到全球一體、互為關連，在2022年的提案中除了看到許多社造新伙伴加入外，提案者也深切感受到將社區改造行動與接軌國際永續趨勢，逾九成的提案，都能在聯合國永續發展目標SDGｓ的17個目標中，尋找可以結合的標的，努力付出自己的貢獻，為地球永續盡力。除了從社區行動走向社會永續關懷外，關注議題更多元、提案也深具影響力。

為了讓永續行動仍更落實於工作與生活，信義房屋也在1月4日攜手社企流舉辦「永續力：給 ESG 工作者的永續引路指南」，現場有上百名企業工作者出席，聆聽如何從國際趨勢、企業作為、在地創新三面向實踐永續，信義房屋倫理長楊百川也分享，信義房屋的企業倫理價值觀如何深植人心，並透過每一名同仁「由下往上」自主實踐永續生活。

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