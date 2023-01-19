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春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
春節期間長達10天，醫師提醒民眾注意諾羅病毒和腸病毒來襲，應做好個人衛生、加強手部清潔。圖／南投醫院提供
春節期間長達10天，醫師提醒民眾注意諾羅病毒和腸病毒來襲，應做好個人衛生、加強手部清潔。圖／南投醫院提供

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，春節期間醫院照常看診，並提供24小時急診及小兒專科24小時急診，守護民眾健康，春節門診相關資訊，公告醫院網站首頁，或電洽049-2231150詢問。

南投醫院最近皆有飽受嘔吐、腹瀉等感染性腸胃炎求診的患者，疾病管制署監測資料指出，上周起，全國門急診腹瀉就診人次呈現上升趨勢，且有群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主。另外腸病毒門急診就診人次也呈現緩升趨勢，且近期陸續出現腸病毒併發重症病例。

南投醫院表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，若嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、呼吸急促等重症前兆病徵，應立即送醫治療。院方提醒民眾在假期間返鄉、旅遊、出入公共場所，應確實做好手部清潔，維持良好的個人衛生習慣，降低感染機會。

南投醫院除資歷豐富的陳銘杰、蕭國銘醫師、新生兒科主任阮偉珉，並加入台中榮民總醫院支援之小兒感染科醫師丁佩如及三軍總醫院支援之小兒腸胃科醫師江哲銘，為南投縣的孩子們提供醫療服務。

南投醫院院長洪弘昌說，南投醫院過年期間開設多專科門診服務，從除夕至初三開設25個診次，而小年夜及初四之後便恢復正常門診。春節期間急診及小兒急診則是提供廿四小時醫療服務，醫院全年服務不打烊。

南投 春節 腸病毒

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