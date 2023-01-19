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2藥廠同意降價 最快5月前5成SMA病友有藥可用

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，有2家藥廠願意接受健保署提出的藥品給付協議，達成合理價格的初步共識，最快5月1日前5成SMA病友有藥可用、有藥可選。記者邱宜君／攝影
健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，有2家藥廠願意接受健保署提出的藥品給付協議，達成合理價格的初步共識，最快5月1日前5成SMA病友有藥可用、有藥可選。記者邱宜君／攝影

日前傳出有脊髓肌肉萎縮症（SMA）罕病女童因國內健保現行對脊髓注射新藥的給付條件嚴格，只能遠赴有全面給付的中國大陸求醫。昨晚間病友團體又直指，中國大陸又給付了第二款口服新藥，正式從「有藥可用」進階到「有藥可選」，再次向藥廠和健保署施壓。

健保署今公布本周與3家藥廠協商結果，有2家藥廠願意接受健保署提出的藥品給付協議（MEA），達成合理價格的初步共識，若2月下旬藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）通過，最快5月1日前，台灣就與中國大陸有相同的兩款藥可選，可用藥人數將從41人增為200人，涵蓋5成病友。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，周一的會議後，百健、羅氏、諾華3家藥廠都回去請示總公司，昨晚陸續回覆健保署，其中諾華總公司還沒回覆，還需要繼續與之溝通討論。百健和羅氏確定與健保署達成合理價格的初步共識，接受健保署提出的MEA。

張惠萍指出，百健這次申請將現行給付範圍「出生12個月內發病確診且開始治療年齡未滿7歲」放寬到「3歲內發病確診，開始治療年齡若在7歲以上，上肢運動功能達15分以上也可用」，第一年要打6針，接下來每年要打3針。羅氏申請的範圍大致相同，差別在劑型為口服懸浮液體、用法是每天口服，最小適用年齡是出生2個月，2個月以下不能用。

張惠萍表示，接下來就要提到專家會議和共擬會討論，確定通過給付範圍之後，最快5月1日以前就可以生效，可用藥人數將從41人增加到200人，等於是400名病友的半數都有藥可用、有藥可選。

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