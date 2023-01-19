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到2023花在彰化 轉個彎去看溪州黃金花海
彰化縣西螺大橋北端金黃花海片片，鄉公所舉辦觀賞向日葵花海活動，春節後的2月5日（星期日）上午9點到12點，民眾拿今（112）年1月-2月的統一發票就可以獲贈兩朵向日葵（以此類推），鄉公所將轉捐發票給社福團體。
溪州鄉長江淑芬今天表示，去年鄉公所和第四河川局在西螺大橋下舉辦「虹橋雙心」彩色稻浪、收割彩繪稻田、享用割稻飯等食農教育體驗活動，民眾反應熱烈，鄉公所再接再厲，找水尾社區發展協會和農民栽種向日葵，總面積約5公頃，時值開花期，美不勝收。如果今年遊客評價好，鄉公所將整合種植，明年春節呈現單一面積大花海的壯觀景色。
向日葵花海預計持續到元宵節，溪州鄉公所邀請民眾到溪州鄉走春，白天到溪州公園觀賞「2023花在彰化」，看完到溪州鄉市區享用溪州羊肉爐等美味餐點，下午前往西螺大橋欣賞虹橋輝映向日葵。鄉公所今年也會持續與農會、社區、學校、第四河川局等單位在西螺大橋下（水尾端）田區推廣稻田彩繪，敬請民眾期待。
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