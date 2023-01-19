年假溫度變化大 南來北往需注意溫差

天氣忽冷忽暖，北台灣寒冷，南臺灣日夜溫差極大，年假天氣變化莫測！氣象預報中心課長林秉煜19日於記者會表示，20日東北季風增加，北台灣降溫，除夕開始回溫，初二就有冷氣團襲擊，北部高山甚至有可能降雪，到初五開始回溫，而初七又受到東北季風影響，再度轉涼。氣象達人彭啟明指出，安排假期活動還是盡量往中南部走會比較理想，並注意南北、日夜溫度起伏變化。

小年夜微降溫

林秉煜表示，小年夜（20日）東北季風增強，北台灣下雨狀況明顯，溫度也下降，尤其宜蘭、花蓮會出現較大雨勢。他指出，除夕到初一時（21到22日）時，東北季風減弱，僅大台北與東半部有局部雨，但中南部清晨有局部霧，駕駛要注意行車安全。

氣象達人彭啟明也於臉書指出，預估明天白天在北部、東北部高溫略降1-2度，回到17到19度左右，其他地方的高溫變化不大，迎風面的降雨也會再增多，中南部仍是多雲或有陽光的天氣為主。

初二寒流 高山降雪

林秉煜指出，初二（23日）開始受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，更不排除發展為寒流強度，北台灣、東台灣都有明顯雨勢，風浪亦強，前往海邊活動的民眾別注意安全，中南部則依舊是多雲到晴的天氣。

他強調，「初三、初四（24、25日）是溫度是最低的時刻」，只要水氣足夠，加上低溫的狀況，北部高山有下雪的機會，民眾前往山區時，要特別注意路面積冰或路面濕滑的狀況。

走春往中南安排

林秉煜表示，初五、初六（26、27日）冷氣團減弱，氣溫回升，但中南部清晨有霧氣；但初七、初八（28、29日）又有另一波東北季風，北台灣轉涼，迎風面降雨機率增加。他說，整體而言，北部天氣冷涼，中南部天氣舒適，但日夜溫差大，要注意保暖，尤其是初二到初四冷氣團來襲時，全台灣都相當寒冷。

彭啟明說，過年期間，北部、東半部晴雨之間的變化較大；中部、南部大致都是穩定的天氣為主，只有年初二到初三雲量可能較多，整體平地降雨機會仍低。他呼籲，如果要安排假期活動的話，可能還是盡量往中南部走會比較理想，並提醒大家留意期間溫度起伏變化的狀況。

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