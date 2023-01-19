快訊

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

年假溫度變化大 南來北往需注意溫差

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
氣象預報中心課長林秉煜19日於記者會表示，整體而言，北台灣年節天期偏冷涼，中南臺灣日夜溫差大，年假天氣變化莫測。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
氣象預報中心課長林秉煜19日於記者會表示，整體而言，北台灣年節天期偏冷涼，中南臺灣日夜溫差大，年假天氣變化莫測。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

天氣忽冷忽暖，北台灣寒冷，南臺灣日夜溫差極大，年假天氣變化莫測！氣象預報中心課長林秉煜19日於記者會表示，20日東北季風增加，北台灣降溫，除夕開始回溫，初二就有冷氣團襲擊，北部高山甚至有可能降雪，到初五開始回溫，而初七又受到東北季風影響，再度轉涼。氣象達人彭啟明指出，安排假期活動還是盡量往中南部走會比較理想，並注意南北、日夜溫度起伏變化。

小年夜微降溫

林秉煜表示，小年夜（20日）東北季風增強，北台灣下雨狀況明顯，溫度也下降，尤其宜蘭、花蓮會出現較大雨勢。他指出，除夕到初一時（21到22日）時，東北季風減弱，僅大台北與東半部有局部雨，但中南部清晨有局部霧，駕駛要注意行車安全。

氣象達人彭啟明也於臉書指出，預估明天白天在北部、東北部高溫略降1-2度，回到17到19度左右，其他地方的高溫變化不大，迎風面的降雨也會再增多，中南部仍是多雲或有陽光的天氣為主。

初二寒流 高山降雪

林秉煜指出，初二（23日）開始受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，更不排除發展為寒流強度，北台灣、東台灣都有明顯雨勢，風浪亦強，前往海邊活動的民眾別注意安全，中南部則依舊是多雲到晴的天氣。

他強調，「初三、初四（24、25日）是溫度是最低的時刻」，只要水氣足夠，加上低溫的狀況，北部高山有下雪的機會，民眾前往山區時，要特別注意路面積冰或路面濕滑的狀況。

走春往中南安排

林秉煜表示，初五、初六（26、27日）冷氣團減弱，氣溫回升，但中南部清晨有霧氣；但初七、初八（28、29日）又有另一波東北季風，北台灣轉涼，迎風面降雨機率增加。他說，整體而言，北部天氣冷涼，中南部天氣舒適，但日夜溫差大，要注意保暖，尤其是初二到初四冷氣團來襲時，全台灣都相當寒冷。

彭啟明說，過年期間，北部、東半部晴雨之間的變化較大；中部、南部大致都是穩定的天氣為主，只有年初二到初三雲量可能較多，整體平地降雨機會仍低。他呼籲，如果要安排假期活動的話，可能還是盡量往中南部走會比較理想，並提醒大家留意期間溫度起伏變化的狀況。

【更多精采內容，詳見

冷氣團 東北季風

延伸閱讀

明天開始大降溫！鄭明典：北風今晚到 彭啟明：又打回冬天原型

中南部境外空汙逼近 彭啟明：敏感族群留意

「年前一周有強冷空氣」 彭啟明：春節可能偏冷 迎風面降雨機率高

周五入夜乾冷空氣襲台 彭啟明：低溫有機會逼近冷氣團等級

相關新聞

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

馬祖擺暝文化季農曆正月十三登場 邀你感受不一樣年味

已有近百年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島全境每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。2019年8月，文化部將馬祖擺暝文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。