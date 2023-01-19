肯德基「5大品項買1送1」！團購套餐送XL餐、20塊雞塊

春節10天連假後，收心顯得特別困難。「肯德基」為幫民眾甩開收假症候群，1月30日起，連續6天推出「買1送1」優惠，包括上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯等5種品項均可享優惠。另外1月30日起還推出多人團購優惠，滿額就送「吮指嫩雞XL超豪肯餐」、「上校雞塊分享盒」等不同餐點，最多現賺239元。

1月30日至2月4日期間，肯德基推出5款人氣商品買1送1優惠，品項包括「香酥脆薯（小）」、「4塊上校雞塊」、「玉米濃湯（大）」、「百事可樂（中）」、「草苺起司冰淇淋大福」，2組原價66～104元，優惠價33～52元，為開工時光帶來小確幸。

另外肯德基也於1月30日至4月30日期間，推出多人揪團活動。凡於活動期間在指定頁面購買「XL超豪肯餐」（共有10種選擇，每套196～235元），訂購4份以上，免費贈送「8塊上校雞塊」，價值98元；訂購7份以上，贈送「上校雞塊分享盒（20入）」，價值210元；訂購10份以上，免費送「吮指嫩雞XL超豪肯餐」，內含咔啦脆雞x2、香酥脆薯（小）x1、百事可樂（中）x1、原味蛋撻x1，價值239元。

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