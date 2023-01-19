台中李方艾美酒店中餐廳2月營運 主廚李錦培有10年國宴經驗

由參山國家風景區管理處輔導組成的「台中市產業故事館發展協會」眾家餐飲和旅宿業者春節期間推出多項優惠吸客，歡迎遊客前往。另外，台中李方艾美酒店的「樂美中餐廳」也自2月1日起營運，並由服務過三任總統，有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培領軍，值得饕客們前往。

產業故事館發展協會理事長吳佩娜說，「台中市眷村文化館-方正谷眷村菜」除夕到初八推出多樣年菜外帶，讓民眾可在家享用道地眷村菜，初三起館內還舉辦「搶救大兵走春市集」提供遊客好去處。

另外，「豐原漆藝館」是台灣首座公立漆藝展覽館，館內開放漆藝DIY活動。「Sylvia創意小學堂」，以手創CNC雕刻課程聞名，可讓遊客刻製專屬作品。「寶熊漁樂碼頭」入館即可享抽獎機會，最大獎可抽住宿券、以及餐具抱枕等禮品。后里「木匠兄妹木工房」、北屯「大振豐洋傘文創館」均推出春節限定抽獎活動，可試手氣抽紅包福袋添好運。

「霧峰農會酒莊」春節期間酒類商品推出優惠組合。「台灣現代音樂鈴博物館」門票享春節期間優惠，園區有百萬音響設備組成的「奧菲斯音樂廳」是特色亮點。大里「丸文食品觀光工廠」，報名DIY活動即贈送鮮魚高湯包。

台中海線「大呷麵本家故事館」春節推出消費滿額贈送限量高級保溫瓶。「阿聰師芋頭文化館」有多種糕餅禮盒可供送禮選購。「大安甘醇釀酒故事館」提供購物優惠之外，還有機會抽限量「陳釀白酒乙瓶」。

台中李方艾美酒店樂美中餐廳主廚李錦培有40年經驗，鮑、參、肚以及各式活海鮮等講究火侯的高級粵式料理都是他的招牌料理，還有粵式片皮鴨以及澳門燒腩仔等港式燒臘，道道經典。

中餐廳位在酒店三樓，有7間10至20人包廂，2月1日至3月31日消費滿2千元就送主廚招牌菜避風塘鮑魚。 「Sylvia創意小學堂」，以手創CNC雕刻課程聞名，可讓遊客刻製專屬作品。圖／參山國家風景區管理處提供 台中李方艾美酒店的「樂美中餐廳」2月1日起營運，由服務過三任總統，有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培領軍。圖／台中李方艾美酒店提供 台中李方艾美酒店的「樂美中餐廳」2月1日起營運，由服務過三任總統，有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培領軍。圖／台中李方艾美酒店提供

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