出入境旅客大爆發 華航2月增班兩岸、洛杉磯航線

農曆新年將至，桃園國際機場預估春節期間單日出入境高峰將達9萬人次，為2020年2月以來首度突破9萬，1月預估累計近200萬人次。因應防疫措施及旅運需求，中華航空上海、北京、廈門等兩岸航線陸續增班，其中台灣往返上海每周將達15班；另外，北美洛杉磯已天天飛航，2月起再增為每周11班。

華航表示，桃園-上海（浦東）航線自1月26日起增為每日1班，1月27日至2月5日間的春節疏運高峰增至每日2班，方便台商返回工作崗位；1月28日起復飛每周2班高雄-上海（浦東），2月起新增每周6班松山-上海（浦東）。2月起桃園-北京航線增至每周2班；桃園-廈門航線增為每周6班、3月起再增至每日1班；每周1班的高雄-廈門自3月起也增至每周3班。桃園-香港航線2月6日起增為每日4班，3月起每日5班；高雄-香港3月1日起恢復每日一班。

華航也說，北美航線部分，2月起晚上出發的桃園-洛杉磯CI008航班增至每天飛航，下午啟程的桃園-洛杉磯CI006則為每周一、三、四、日飛航，搭配安大略每周4班，總計每周提供15班台灣飛往加州大洛杉磯地區，便利探親、洽公、或留學的旅客往返台美兩地。

華航表示，區域航線包括1月17日起桃園-琉球增至每日1班，1月19日復飛每周4班桃園-高松，1月20日開航桃園-清邁，提供每周 4 班載客服務；另外高雄出發航班除復飛上海（浦東）及增班廈門，農曆春節期間也擴大其他航點班次，高雄-東京增至每日1班，高雄-曼谷飛航每周4班，高雄-大阪每周6班，高雄-首爾仁川每周5班，提供南部旅客更便捷選擇。

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