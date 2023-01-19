天元宮櫻花開了！淡海輕軌一日券玩翻

櫻花季節到來，淡水天元宮三色櫻花期已經開始，長達10天年假，民眾可在V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站購買淡海輕軌一日券，於當日內來回無限次搭乘，沿線多個景點一次玩透透，新北捷運公司也推薦春節連假淡水地區輕軌沿線一日遊路線，鼓勵民眾搭乘大眾運輸進行戶外出遊。

新北捷運公司表示，淡水天元宮一直以來為北海岸賞櫻勝地，今年的三色櫻花期已經開始，新北市景觀處與天元宮合作，將在1月18日至1月29日舉辦「新北蒔花好綻 浪漫櫻花季」活動，白天欣賞粉櫻，夜間也有光影夜櫻可以欣賞，搭乘淡海輕軌在V05淡金北新站下車，可轉乘866、875、875、876、877路線巴士，或騎乘Ubike只要25分鐘即可抵達，同時，沿線的公司田溪也有櫻花步道，非常適合全家人安排輕鬆的親子走春行。

新北捷運公司說，淡海輕軌沿線附近還有金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑千手千眼觀世音菩薩聖像」的緣道觀音廟，可於V06新市一路站搭乘接駁巴士前往，適合新春祈福也是沿線打卡熱點；同時，沿線的公司田溪也有櫻花步道，V26淡水漁人碼頭站，有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點，非常適合全家人安排輕鬆的親子走春行。

新北捷運公司呼籲，旅客可使用多種電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

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