馬祖擺暝文化季農曆正月十三登場 邀你感受不一樣年味
已有近百年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島全境每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。2019年8月，文化部將馬祖擺暝文化祭，登錄為全台第21個國家重要民俗無形文化財，每年的時間主要落在農曆正月十三至十五日，預料將吸引大批鄉親返鄉參與。
所謂「擺暝」，白話之意是於晚上在寺廟、祖廟，擺放豐富的貢品祭神、酬神，進而發展出各寺廟扛乩遶境等傳統且熱鬧的活動。馬祖擺暝文化祭全境都會舉辦，四鄉五島79座宮廟中，就有68座參與此盛會，時間主要落在農曆正月十三至十五日，也有些村子會提前至正月七日舉辦，北竿的芹壁村龍角峰甚至到正月廿九日才舉辦。
馬祖各地區的擺暝活動中，又以北竿最具規模、最傳統、也最有看頭。北竿擺暝是由各村子主要信仰的主神及宮廟，每年輪流為主辦方。2023年主辦宮廟為北竿后沃境楊公八使宮，祭祀主神為法師『楊公八使』，故今年以「法力無邊」作為馬祖擺暝文化祭的主題。
2023年馬祖北竿擺暝文化祭系列活動，有６大焦點，從農曆正月十二（國曆2/2）上彩暝點燈儀式，在后沃村、塘後道沙灘等地全村點燈，正式宣告擺暝活動熱鬧展開，緊接著農曆正月十三（坂里十三暝）、十四（橋仔十四暝、后沃境）、十五（塘岐十五暝），以及廿九日（祈夢），短短幾天有燒馬糧、扛乩遶境、食福、送喜、祈夢、神轎大會師，以及到神比人多的橋仔村６大寺廟參拜改運、求發財金，熱鬧活動一籮筐。此外；今年的正月十四日（國曆2/4），在塘岐村的楊公八使紀念園區，還將揭幕全北竿最大、5米高的楊公八使巨神像。
馬祖一年一度的擺暝文化祭，一連數天風燈搖曳、傳統祭祀不斷，各村落喜氣洋洋、熱鬧無比，想感受撼動人心的畫面，以及體驗爆竹聲中除舊歲的「年味」，趁著擺暝期間到馬祖走走吧。
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