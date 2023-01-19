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台中春節醫療不打烊 慢性病患用藥提前備好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所醫師林釗尚為兒童看診。圖／台中市衛生局提供
台中市診所醫師林釗尚為兒童看診。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局說，農曆春節期間，全市急救責任醫院提供24小時急診服務，另全市醫院也持續守護市民健康，民眾若有需要可多加利用。提醒慢性病患用藥不可中斷，其中高血壓、心臟病，糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，可事先檢視藥量是否足夠，提前備好足夠藥品。

衛生局呼籲，春節適逢季節交替，天氣較多變化，請多留意家中成員健康，尤其是年長者更應注意保暖，避免潛在心血管疾病發生；若出現感冒、發燒等徵兆，應戴上口罩在家休養，避免出入公共場所。

衛生局說明，今年中台灣元宵燈會2月4日至2月12日在中央公園展開，邀請市民一起觀賞；台中市醫院春節期間開診資訊可至衛生局網站或衛生福利部中央健康保險署網站查詢。

衛生局 春節 台中市

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