聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中春節醫療不打烊 慢性病患用藥提前備好
台中市衛生局說，農曆春節期間，全市急救責任醫院提供24小時急診服務，另全市醫院也持續守護市民健康，民眾若有需要可多加利用。提醒慢性病患用藥不可中斷，其中高血壓、心臟病，糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，可事先檢視藥量是否足夠，提前備好足夠藥品。
衛生局呼籲，春節適逢季節交替，天氣較多變化，請多留意家中成員健康，尤其是年長者更應注意保暖，避免潛在心血管疾病發生；若出現感冒、發燒等徵兆，應戴上口罩在家休養，避免出入公共場所。
衛生局說明，今年中台灣元宵燈會2月4日至2月12日在中央公園展開，邀請市民一起觀賞；台中市醫院春節期間開診資訊可至衛生局網站或衛生福利部中央健康保險署網站查詢。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言