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影／疫情後高雄首航大邱班機開航 旅客開心出國過年

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
韓國大邱是著名的工業城市。記者劉學聖／攝影
韓國大邱是著名的工業城市。記者劉學聖／攝影

各國國境逐漸解封、國外旅遊也陸續回溫的後疫情時代，高雄一家旅遊業者看準春節商機，特地推出高達19航班的包機，前往南韓大邱旅遊，首班航班今天從高雄小港機場出發，搭載上百位旅客抵達大邱國際機場，大邱文化藝術振興院文化總部長康誠吉帶領多名職員到機場親自迎接來自台灣的旅客，睽違三年多再度迎來台灣遊客，當地業者都十分振奮，希望兩國旅遊交流能夠持續發展。

明年夏季國外旅遊需求暴增，高雄富康旅行社董事長謝明秀表示，這次的首航包機是三年來首度有高雄直飛南韓的航班，將前往大邱，慶州以及釜山旅遊，許多旅行業者都十分期待，能讓旅行業再度復甦，遠離疫情的影響，謝明秀表示，這次總共向虎航包下19架次的包機，從1月19日起到3月23日止，預計將有三千名台灣旅客到南韓大邱旅遊，這也是疫情趨緩後許多民眾熱烈詢問的國外旅遊行程，目前的機位幾乎都已經快銷售一空，謝明秀說，南韓南部地區受到疫情的影響相對較小，目前戶外都已經開放不用戴口罩，最近當地政府也研議取消室內戴口罩的規定，相對來說當地的疫情影響較小，這也是希望讓台灣的旅客可以來這裡安心旅遊。

春節即將到來，高雄小港國際機場再度湧現久違的出國潮，一大早就有上千位旅客等待通關搭飛機出國旅遊。記者劉學聖／攝影
春節即將到來，高雄小港國際機場再度湧現久違的出國潮，一大早就有上千位旅客等待通關搭飛機出國旅遊。記者劉學聖／攝影
韓國大邱睽違三年再度接待來自台灣的旅客，當地觀光局專程歡迎旅客到來。記者劉學聖／攝影
韓國大邱睽違三年再度接待來自台灣的旅客，當地觀光局專程歡迎旅客到來。記者劉學聖／攝影
虎航班機降落韓國大邱國際機場。記者劉學聖／攝影
虎航班機降落韓國大邱國際機場。記者劉學聖／攝影

疫情 大邱 小港機場

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