苗栗南庄康濟吊橋美化、夜間照明完工 增添光影浪漫氛圍

苗栗縣南庄老街、十三間老街附近的康濟吊橋是遊覽南庄的一大景點，參山國家風景區管理處歷經3個多月，最近完成吊橋周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造工程，參山處歡迎各地民眾把握春節假期漫遊南庄，體驗吊橋光影的浪漫氛圍。

參山處長曹忠猷說，康濟吊橋是遊客打卡熱門景點，參山處為強化吊橋主體及周邊環境夜間照明，編列600多萬元進行吊橋及周邊美化、照明等設施，相關工程去年底完工啟用。

當地環境營造工程包括「光之森木」老樹投射光影，增加營造入口的主視覺，4座橋墩也與在地藝術團隊合作完成彩繪，「壁畫茶席」區由藝術家沙清華繪製「中港溪風光」壁畫，增設情境照明，遊客可席地而坐，仰望星光。

其他設施還包括「情人燈橋」，橋面兩側增設崁燈營造夜間照明氛圍並增加安全性；「銀河公園」在南江水岸公園既有動線兩側及節點增設情境照明，強化公園夜間景致；「星光埕院」吧檯區可遠眺吊橋及南庄十三間老街燈火通明的夜景，相關環境營造工程完成後，讓康濟吊橋成為南庄的夜間新亮點。

參山處表示，康濟吊橋總長154公尺、寬1.5公尺，是連結南庄十三間老街與南江老街重要路徑，漫步橋上可眺望南庄山城風貌與中港溪上游景色，2009年興建後，參山處於2019年又編列1600萬元進行修復工程，2020年重新啟用。

康濟吊橋周邊景點包括南庄老街、洗衫坑、桂花巷石階、十三間老街、東村宿舍歷史建築、竹雞公園、鳥窩窩公共會所、串門子廣場等，串聯了中港溪兩岸並提升在地觀光能量，在增設光環境等設施後，讓居民、遊客夜晚也能安心享受南庄遊趣。 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供 苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供

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