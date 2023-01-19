春節疏運國道警不打烊 3措施1封閉1開放 用路人要注意
從明天開始，10天農曆春節連續假期就要展開，預期各國道路段車流湧現，為維持國道車流順暢，國道警從明天開始將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項措施，同時部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，建議用路人可利用1968App或高速公路局網站，了解管制措施及即時路況，以免塞車。
國道公路警察局表示，今年1月20日（小年夜）至1月29日（年初八），是農曆春節連續假期。大部分民眾安排返鄉拜年、走春旅遊，都會使用高速公路。為維持國道順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。
國道警說，包括「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項措施，部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，建議用路人上路前，可使用1968App或高速公路局網站，先了解管制措施及即時路況，事先規劃路線避免塞車。
同時，春節期間，國道警察也會派員在各個服務區及休息站機動駐守，提供民眾即時服務與受理案件，並宣導車輛行經行人穿越道應停讓行人優先通行。紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言