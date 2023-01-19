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春節疏運國道警不打烊 3措施1封閉1開放 用路人要注意

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
為維持國道春節期間車流順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。記者曾伯愷／翻攝
為維持國道春節期間車流順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。記者曾伯愷／翻攝

從明天開始，10天農曆春節連續假期就要展開，預期各國道路段車流湧現，為維持國道車流順暢，國道警從明天開始將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項措施，同時部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，建議用路人可利用1968App或高速公路局網站，了解管制措施及即時路況，以免塞車。

國道公路警察局表示，今年1月20日（小年夜）至1月29日（年初八），是農曆春節連續假期。大部分民眾安排返鄉拜年、走春旅遊，都會使用高速公路。為維持國道順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。

國道警說，包括「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項措施，部分路段也將執行「匝道封閉」及「路肩開放」，建議用路人上路前，可使用1968App或高速公路局網站，先了解管制措施及即時路況，事先規劃路線避免塞車。

同時，春節期間，國道警察也會派員在各個服務區及休息站機動駐守，提供民眾即時服務與受理案件，並宣導車輛行經行人穿越道應停讓行人優先通行。紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。

為維持國道春節期間車流順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。記者曾伯愷／翻攝
為維持國道春節期間車流順暢，國道警將實施「3措施1封閉1開放」管制作為。記者曾伯愷／翻攝

國道 高乘載管制 春節

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