清醒裝著葉克膜54天抗病魔 花蓮男康復返家過年

花蓮45歲蘇姓男子去年11月因重度主動脈瓣膜逆流和重度三尖瓣逆流導致心臟衰竭，送往門諾醫院進行主動脈瓣膜置換手術，一度裝上葉克膜54天，期間都是清醒的，卻無法說話、翻身，昨天終於出院返家過年團圓。

根據門諾醫院發布的新聞稿，心臟外科主任黃振銘指出，蘇姓病患有先天性心室中膈缺損，是最常見的先天性心臟疾病，大部分病患會在1歲前自動關閉，少部分須接受修補手術，隨年齡增長心臟衰竭、肺動脈高壓情況會愈加嚴重。

黃振銘表示，蘇姓病患20歲時才接受心室中膈修補手術，加上主動脈瓣膜等問題，導致心臟功能衰弱、容易喘，因此建議進行主動脈瓣膜置換手術。

門諾醫院指出，蘇姓病患的手術過程順利，但術後第2天出現右心衰竭，為避免全身器官受損，隨即裝上葉克膜並搭配藥物調整，復原過程緩慢，甚至出現多次出血與感染，葉克膜前後使用54天，去年底拔除呼吸管換成氧氣面罩，可自主呼吸不再仰賴呼吸器，昨天順利出院。

「終於可以自在呼吸不再喘！」蘇姓病患分享，住院期間都是清醒的，裝著葉克膜無法說話、翻身，經歷的一切恍如隔世，感謝醫護人員打氣、講笑話逗他開心，讓他可完成母親的期待，在過年前返家團圓。

門諾醫院表示，患有先天性心臟疾病一定要定期追蹤，並聽從醫師建議進行治療，即使做過手術也不能大意；一旦被診斷有瓣膜逆流，除減少重度勞動、控制水份以避免增加心臟負擔外，建議每半年進行心臟超音波追蹤，若瓣膜逆流惡化，達到重度就應及早接受手術，避免造成心臟永久性損傷、重度心臟衰竭，甚至導致猝死。

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