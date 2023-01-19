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改善臭氧汙染 環保署預告加強管制石化業揮發性有機物

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
石化產業製程中因燃燒不完全而產生VOC，進而生成臭氧影響空品。圖為石化廠。本報資料照片
石化產業製程中因燃燒不完全而產生VOC，進而生成臭氧影響空品。圖為石化廠。本報資料照片

空氣中臭氧濃度超標恐對眼睛、呼吸系統造成強烈刺激性，鑑於VOC（揮發性有機物）為主要臭氧前驅物，環保署預告修正「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」草案，將針對VOC重要排放源石化產業，加強廢氣燃燒塔排放減量等管制措施。

環保署自2011年起管制石化製程常態性排放廢氣不得使用廢氣燃燒塔，且將廢棄回收後，可作為燃料使用，達到減少碳排放的共同減量效益，迄今廢氣燃燒塔排放廢氣的減量已達到85％。

環保署分析，現行石化業廢氣燃燒塔使用樣態，多屬工安異常事件或歲修開、停車等必要操作需求，但短時間內大量廢氣導至廢氣燃燒塔處理，常因處理不及而直接排放入大氣中，若遇到高臭氧好發季節，更易造成臭氧空品不良事件，因此有必要降低歲修過程的廢氣燃燒塔排放量。

環保署空保處長蔡孟裕表示，石化產業製程中常因燃燒不完全而產生VOC，經陽光照射後產生化學法應生成臭氧，影響空氣品質，透過加強石化製程的管制規定，盼減少石化業排放VOC及有害空汙物，改善每日最大臭氧8小時濃度。

蔡孟裕指出，過去曾發生石化業者將廢棄排往燃燒塔處理，造成嚴重空汙，因此本次修法也精進廢氣燃燒塔管制，要求業者調整或優化操作條件，降低歲修時期的廢氣燃燒塔使用時間，以及改善長時間排放少量廢氣的操作方式，並要求業者主動對外發布使用廢氣燃燒塔訊息，讓民眾了解廢氣燃燒塔使用狀況。

環保署表示，為強化石化製程歲修過程的汙染防治，本次修法也新增管制密閉設備，要求業者應先將設備內空汙濃度降低後才能開蓋，避免石化工廠在歲修或維修設備過程中，造成空汙物逸散汙染環境；另空品預報達中級或嚴重惡化等級期間，也不得執行密閉設備開蓋或儲槽清槽作業的開蓋作業，並需預先對外通知歲修訊息。

另本次修法也將石化工業區健康風險降量工作納入修正內容，環保署指出，加強管制石化製程中，恐排放有害空汙項目，包含加嚴有害空汙物的儲槽、裝載設施、槽車裝載及設備元件等汙染源，針對修法新增管制對象或加嚴管制項目，將另訂施行日期，給予業者改善時間，民眾也可上行政院公報網站（ https://gazette.nat.gov.tw/egFront/index.do ）參閱。

環保署 行政院

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