為何公告美12州為禽流感非疫區？ 農委會這樣說

農委會公告美國12個州為禽流感非疫區，引起畜牧業者關注；農委會表示，是依照世界動物衛生組織（WOAH）規範，以及與美國農業部討論過後的結果。

根據美國CDC官方網站上的資料顯示，美國52州有47州出現禽流感疫情；但農委會在1月18日依照動物傳染病防治條例，公告美國維吉尼亞州、康乃狄克州、北卡羅萊納州、懷俄明州、麻薩諸塞州、佛蒙特州、奧克拉荷馬州、新墨西哥州、羅德島州、南卡羅萊納州、亞利桑那州、阿拉巴馬州為高病原性家禽流行性感冒非疫區，並自即日生效。

畜牧業界直指是因為國內禽流感疫情嚴峻，影響白肉雞、蛋雞生產，推估春節後，白肉雞生產量將大減，因此需要進口補足；中部業者表示，寒流一波波，種雞場損失不少，肉小雞目前為止損失超過50萬隻，推估問題浮現會在春節假期過後，屆時保守估計，肉雞產能每周將至少減少150萬隻。

農委會副主委黃金城表示，國內的白肉雞量庫存到2月底前充足，公告美國12州為禽流感非疫區，與國內年後是否缺雞關係不大；這美國12州當初出現禽流感疫情，都屬於後院家庭式的養雞的案例，並非生產禽場案例，也因此，依照世界動物衛生組織規範，疫情發生後28天，若沒有新的案例再發生，即可解除禽流感疫區限制，這是標準作業程序。

黃金城說，白肉雞庫存量充足，未來有沒有可能減產，都在掌握中，這次公告，是依照防檢局與美國農業部討論後的結果，同時也依照世界動物衛生組織解除禽流感疫區的規範，與國內有沒有肉沒關係，現階段每周屠宰量與疫情都在監控中，即便進口雞肉也並非一開放就立刻可進口。

他表示，美國進口的白肉雞大多都是雞腿，外國人愛吃雞胸，國人偏好腿肉；台灣自己養的白肉雞大多全隻運用，不可能供應給一般小吃、便當店，而進口的雞肉是部位肉非全雞，國產雞肉與進口雞肉本身沒衝突。

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