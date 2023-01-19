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先天心臟病術後安裝葉克膜54天 男子年前出院返家圍爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了1個多月，心臟外科主任黃振銘（右）與醫護團隊悉心照料，讓蘇姓男子可以拆掉葉克膜，返家團圓。／門諾醫院提供
花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了1個多月，心臟外科主任黃振銘（右）與醫護團隊悉心照料，讓蘇姓男子可以拆掉葉克膜，返家團圓。／門諾醫院提供

花蓮一名45歲蘇姓男子去年11月心臟衰竭動手術，術後出現右心衰竭狀況，安裝葉克膜住加護病房長達54天，在門諾醫院醫護團隊努力救治下，過年除移除葉克膜，順利出院，可以回家吃年夜飯，他笑說，「這是最好的新年禮物」。

蘇姓男子有先天性心室中膈缺損，因20多歲才接受心室中膈修補手術，再加上主動脈瓣膜問題以及柏格氏症，導致心臟功能衰弱且容易喘。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘說，先天性心室中膈缺損是最常見的先天性心臟疾病，大部分病童會在1歲前自動關閉，少部分需要手術修補，且是愈早愈好，否則隨著年齡愈大，出現心臟衰竭、肺動脈高壓的情況會更嚴重。

去年11月，蘇先生因為重度主動脈瓣膜逆流和重度三尖瓣逆流導致心臟衰竭，進行主動脈瓣膜置換手術，手術過程順利，術後第二天出現右心衰竭狀況，醫師為他裝上葉克膜，搭配服用藥物，住在加護病房期間，蘇姓男子都清醒，但因為安裝葉克膜，無法說話和翻身。

門諾醫院表示，蘇先生住院期間出現多次出血和感染，醫護團隊逐一克服，還曾半夜出血，醫師二話不說趕到醫院為他修補血管，葉克膜安裝54天後終於移除，並在去年最後一天拔除呼吸管，換上氧氣面罩，終於可以不再仰賴呼吸器自主呼吸。

趕在農曆年前，蘇姓男子昨天歡喜出院，出院前與家人到加護病房致謝，感謝護理師日夜悉心照顧，還說笑話、為他加油打氣，也謝謝心臟外科、加護病房主治醫師以及整形外科醫師的用心醫治，讓他能回家和家人圍爐。

花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了1個多月，終於能在過年前出院返家團圓，他感謝醫護團隊悉心照料。／門諾醫院提供
花蓮縣蘇姓男子患有心臟病，在門諾加護病房住了1個多月，終於能在過年前出院返家團圓，他感謝醫護團隊悉心照料。／門諾醫院提供

葉克膜 手術 醫師

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