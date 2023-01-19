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國5上午已湧現車潮 春節國道地雷路段估這幾天最塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台61線替代新竹至台南雙向國道示意圖。圖／高公局提供
台61線替代新竹至台南雙向國道示意圖。圖／高公局提供

今天為春節前最後一個上班日，高速公路局表示，截至上午9點國道全線交通量約為20.1百萬車公里，預計全天達到105百萬車公里，國道5號南向雪隧截至上午9點約為6100輛次，跟去年差不多，今天車多情形主要在上下班尖峰時段，國5中午前已逐漸湧現車潮，並持續到下午4點。

高公局表示，春節期間車潮較平常日多，南向尖峰時段預計在初一到初三，民眾可於清晨6點前或中午12點後出發，北向尖峰為初三至初五，南部民眾可於上午9點前出發，中部民眾則於中午12點前出發；國5南向尖峰為初一至初三，建議民眾上午5點前或下午5點後出發，國5北向尖峰為初三至初八，建議上午9點前出發。

高公局表示，往年春節連假南北長途車流量較一般日高出甚多，並以返鄉及旅遊旅次為主，部分路段更有可能回堵至深夜，其中西部國道於新竹、台中及台南都會區尖峰時段交通需求勢必將超過可服務容量，台61線新竹至台南路段皆為全線高架化獨立路權快速公路，可作為替代道路。另外，台中往返南投也可改走台63線，國3霧峰往返台中以北可改走台74線或國4，達到空間分流。

針對交通管制措施部分，高公局指出，初三至初五中午12點到凌晨0點，國3西濱交流道北向入口實施匝道封閉，民眾可續行至台61線香山交流道經地方道路（香山聯絡道）後再銜接國3香山交流道，或藉由台15線至新竹地區。另外，春節期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0至5時暫停收費等措施。

春節國道疏運管制措施。圖／高公局提供
春節國道疏運管制措施。圖／高公局提供

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