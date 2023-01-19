春節期間空品報你知 放心來台南玩個夠！

明天就是小年夜，農曆春節假期就要來臨，台南市環保局表示，氣象與空氣品質模擬結果顯示，春節期間台南市空品指標(AQI)大都為普通等級，但市長黃偉哲仍要求市府各局處預作相關空品防護準備，也提醒市民外出可利用春節輸運替代道路及車況即時資訊，減少車輛怠速時間，降低汙染排放。

南市環保局表示，依據氣象與空氣品質模擬結果顯示，19(周四)至20日(周五)雖有境外汙染影響，但整體風速仍強，AQI以普通等級為主；21(六)至22日(日)東風，東南風吹拂，混合層偏低，且濕度高、有晨霧，AQI上半天可能達橘色提醒等級、下半天為普通等級；23(一)至25(三) 冷氣團來襲，風速強，擴散條件佳，AQI良好，以普通等級為主，但請留意揚塵(PM10)及微量境外汙染短暫影響；26日(四)後海峽北風較強，且又有一波強冷空氣，擴散轉好，空品再次轉佳。

環保局長許仁澤考量過年期間車流量大增，指示在20至29日每天凌晨5點至隔日清晨3點針對西門路、南科三路等執行重點道路洗街，預計執行1878公里，可削減26公噸粒狀汙染物；另鼓勵民眾採「紙錢減量、以功代金助弱勢」等環保措施來取代焚香、燒紙錢；環保局會每日掌握空品變化，24小時排班不鬆懈，一旦發生空品不良立即通知相關局處及工廠執行相關應變措施。台南市空氣品質監測網(https://air.tnepb.gov.tw/)或下載台南環保通APP，瞭解空氣品質即時訊息。 為維護空氣品質，台南市環保局春節期間將持續對重點道路洗街。圖／南市環保局提供

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