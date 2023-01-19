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健保署職員10餘年查閱13萬筆資料 無洩漏個資證據

中央社／ 台北19日電

衛福部健保署員工涉洩漏個資，啟動行政調查內控機制，健保署今天說明初步結果，謝姓科長超過10年查閱超過13萬筆資料，是為統計分析調檔，未存取攜出紀錄，無證據顯示資料外洩。

健保署職員疑洩查民眾個資案，健保署啟動危機處理，依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制，全面盤點查詢健保資料權限，檢視合宜性並調整授權範圍。

據健保署初步調查，已經退休的健保署葉姓前主任秘書，在承保組長、主秘任內無承保業務系統查詢權限，未發現查詢紀錄；仍在職、原為承保組的謝姓及李姓科長，負責承保業務超過10年，有查詢權限，期間分別查詢13.3萬多筆、3.5萬多筆資料。

健保 衛福部

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