快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

除了牛奶 兒科醫師透露長高秘訣是它：便宜又易取得

聯合新聞網／ 綜合報導
便宜、易取得！兒科醫師建議學齡兒童一天吃兩顆雞蛋，能幫助長高。報系資料照
便宜、易取得！兒科醫師建議學齡兒童一天吃兩顆雞蛋，能幫助長高。報系資料照

學齡中的孩子營養上該攝取什麼，才能長高長大？兒科醫師陳奕成在臉書中推薦，除了牛奶，還有一樣食物便宜又易取得，是孩童長高的好夥伴。

陳奕成醫師表示，大約九成的家長在門診間都會問：「醫生，到底要吃甚麼，孩子才會長高點？」他推薦除了牛奶以外，雞蛋便宜又易取得，是長高的好夥伴。

他並舉一項在烏干達的研究結果為例，研究中以兩百多位6到9歲的孩子為母體，將他們分做三組：一組每天吃兩顆蛋 (一週五天)、一組每天吃一顆蛋 (一週五天)，另一組則都不吃蛋。在六個月之後，發現一天吃兩顆蛋的孩子，身高體重都明顯增加，並比其他兩組好。

陳奕成解釋，因為雞蛋的蛋白質含量高，每顆蛋內約有6到7克的蛋白質，若是持續一天兩顆蛋，就能補充到一位20公斤左右的孩子，每日所需的六、七成；且雞蛋是屬於優質蛋白質，包含多種必需胺基酸，孩子生長所需的多種胺基酸中，有幾種是人體無法自行合成的，雞蛋裡就有這樣的必需胺基酸。

陳奕成提醒，若要吃雞蛋補充營養，也建議「要吃就吃全蛋」，因為雞蛋中富含維生素的部分都在蛋黃內，只吃蛋白的話，對長高的效果恐將大打折扣。他也釋疑，家長會擔心一天兩顆雞蛋會不會造成膽固醇太高？他強調，飲食中的膽固醇對健康兒童的血中膽固醇濃度影響不大。「如果沒有對蛋黃、蛋白有嚴重過敏的孩子，真的很建議每天補充一兩顆雞蛋」。

延伸閱讀

我兒是否像梅西生長激素缺乏 醫：1年長不到4公分要注意

科學家解謎：為何身高矮比較有進化優勢？

母雞從沒生過蛋！她打掃院子「驚見20幾顆蛋塞滿牆縫」恐怖心機真相曝光

平抑蛋價 王惠美建議運用超徵稅金成立蛋雞產業基金

相關新聞

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

馬祖擺暝文化季農曆正月十三登場 邀你感受不一樣年味

已有近百年歷史的馬祖「擺暝」，是馬祖四鄉五島全境每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。2019年8月，文化部將馬祖擺暝文化...

國5上午已湧現車潮 春節國道地雷路段估這幾天最塞

今天為春節前最後一個上班日，高速公路局表示，截至上午9點國道全線交通量約為20.1百萬車公里，預計全天達到105百萬車公...

新北代理商進口螺螄粉遭下架 員工喊冤：不知道不能賣

經濟部日前指出，現並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間販售螺螄粉已違法。食品代理商摩爾霍普因涉嫌進口，16日下午遭國貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。