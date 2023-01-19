除了牛奶 兒科醫師透露長高秘訣是它：便宜又易取得
學齡中的孩子營養上該攝取什麼，才能長高長大？兒科醫師陳奕成在臉書中推薦，除了牛奶，還有一樣食物便宜又易取得，是孩童長高的好夥伴。
陳奕成醫師表示，大約九成的家長在門診間都會問：「醫生，到底要吃甚麼，孩子才會長高點？」他推薦除了牛奶以外，雞蛋便宜又易取得，是長高的好夥伴。
他並舉一項在烏干達的研究結果為例，研究中以兩百多位6到9歲的孩子為母體，將他們分做三組：一組每天吃兩顆蛋 (一週五天)、一組每天吃一顆蛋 (一週五天)，另一組則都不吃蛋。在六個月之後，發現一天吃兩顆蛋的孩子，身高體重都明顯增加，並比其他兩組好。
陳奕成解釋，因為雞蛋的蛋白質含量高，每顆蛋內約有6到7克的蛋白質，若是持續一天兩顆蛋，就能補充到一位20公斤左右的孩子，每日所需的六、七成；且雞蛋是屬於優質蛋白質，包含多種必需胺基酸，孩子生長所需的多種胺基酸中，有幾種是人體無法自行合成的，雞蛋裡就有這樣的必需胺基酸。
陳奕成提醒，若要吃雞蛋補充營養，也建議「要吃就吃全蛋」，因為雞蛋中富含維生素的部分都在蛋黃內，只吃蛋白的話，對長高的效果恐將大打折扣。他也釋疑，家長會擔心一天兩顆雞蛋會不會造成膽固醇太高？他強調，飲食中的膽固醇對健康兒童的血中膽固醇濃度影響不大。「如果沒有對蛋黃、蛋白有嚴重過敏的孩子，真的很建議每天補充一兩顆雞蛋」。
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