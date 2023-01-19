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「2023新北燈會」在三重大都會公園 建議搭乘大眾運輸

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
806公車頭燈會以LED形式標示出「2023新北燈會」，讓民眾方便辨識。圖／新北市交通局提供
806公車頭燈會以LED形式標示出「2023新北燈會」，讓民眾方便辨識。圖／新北市交通局提供

「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日在三重區新北大都會公園幸福水漾園區舉辦。新北市交通局表示，新北燈會活動會場鄰近捷運新蘆線三重站及機場線A2站，建議民眾可搭乘捷運出站步行即可抵達會場。

交通局交通安全科長林碧芬表示，除捷運，民眾也可以搭乘62、232、227區、264及640公車至「捷運三重站」步行約3分鐘至會場。

林碧芬提到，民眾也可搭乘其他路線公車到「菜寮(重陽路)站」、「菜寮(重新路)站」及「五谷王廟」站下車再步行3至15分鐘抵達會場；交通局已協調行經燈會周邊市區公車，在車頭LED都會標示「2023新北燈會」的字樣，方便民眾辨識搭乘。

交通局指出，新北燈會活動會場周邊停車空間有限，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸前往賞燈；交控中心也將加強監控會場周邊的即時路況，並透過CMS（資訊可變標誌）、新北即時交通資訊網和警廣加強宣導。

燈會 捷運

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