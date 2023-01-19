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大掃除丟垃圾也要看時間 全台春節垃圾清運總整理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署彙整全台春節垃圾清運時間，並呼籲民眾落實垃圾分類。本報資料照片
環保署彙整全台春節垃圾清運時間，並呼籲民眾落實垃圾分類。本報資料照片

農曆新年將至，民眾放春節連假，清潔隊員也需要放假，各縣市垃圾清運時間與平時不同，環保署彙整各縣市清潔隊清運時間，大多縣市初一至初三暫停收垃圾，呼籲民眾留意時程，避免年終大掃除垃圾堆積，另也提醒務必落實垃圾分類，避免造成清潔人員或倒垃圾社區鄰居意外受傷。

環保署指出，大掃除更換新燈管或燈泡時，取下的廢燈管或燈泡可放入原新品的紙製保護套中避免破損，廢燈管（泡）可交由清潔隊資源回收車、販賣店家或回收商回收。

鋰電池、行動電源及高壓氣瓶（如卡式爐瓦斯罐）等物品如投入垃圾車易造成起火、爆炸，應勿混入垃圾中；民眾拜拜完的香灰請降溫後加水混濕，再裝袋投入垃圾車；另妥善包覆碎玻璃、燈具與竹籤等尖銳物，避免清潔人員遭刺傷或割傷。

環保署提醒，民眾春節期間產生的生活垃圾需落實分類，並依照規定的收運時間妥善處理，各縣市春節垃圾清運時間，可至「清淨家園顧厝邊綠色生活」網站查詢。

春節 環保署 垃圾車

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