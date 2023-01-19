春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率
明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒流影響，氣溫明顯下降，北部地區更有10度左右低溫機率，初五至初六氣溫回升，初七至初八受另一波冷空氣影響，天氣再轉涼。春節期間北部及東半部易有短暫雨，中南部大致為多雲到晴天氣。
氣象預報中心課長林秉煜指出，明起小年夜受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮地區天氣轉凉，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，宜蘭、花蓮地區有較大雨勢，中南部為多雲到晴。除夕至初一東北季風減弱，氣溫回升，僅大台北及東半部地區偶有局部雨，須留意中南部清晨有局部霧。
林秉煜表示，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭及花蓮地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，北部地區更有接近10度左右低溫機率，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，期間北部高山有降雪機率，山區道路行進需慎防積冰或路面濕滑。
他也說，初五至初六冷氣團減弱，氣溫回升，中南部清晨易有局部霧。初七至初八受另一波東北季風影響，北台灣再轉涼，迎風面北部及東半部將有局部短暫雨現象，馬祖則須留意低雲造成能見度不佳的情形。
他提醒，初二起影響冷空氣強度仍有變化，不排除接近寒流強度，各縣市可能發布低溫特報，沿海空曠地區、澎湖、金門及馬祖易有強陣風發生，鄰近海域也有較大風浪出現的機會。
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