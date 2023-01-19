獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評為台灣最恐怖的設施之一，不過園區可能又將再添一座刺激度破表的設施，六福村今低調證實，要再挑戰遊客的心臟。

這座即將在春節啟用的新設施就位於六福村的阿拉伯皇宮內，去年更曾封閉整個阿拉伯皇宮園區近1個月進行機械安裝，高度近10層樓，且設施位置醒目，期間多次秘密進行試車，也被遊客拍下過設施畫面，但都遲遲未開放。

新竹縣府工務處今證實，六福村有就該項設施進行申請，目前使用執照及機械遊樂設施許可證都已核發完成，並發給業者，若業者試運轉順利，且無機械性安全疑慮，就能依業者安排時程啟用。

據了解，這座即將開放的設施是「第二代風火輪」，主色調採紫色系設計，且因設施運轉過程中會讓遊客體驗到360度倒吊飛速旋轉，因此設下層層座椅安全裝置，確保遊客不會滑落，也因為刺激度非常高，六福村可能將嚴禁患有心臟病、高血壓、骨質疏鬆、具脊椎頸首部問題，以及孕婦、65歲以上長者搭乘，且搭乘身高必須超過130公分。

六福村回應，確實有設施啟用計畫，將在今年春節啟用迎接遊客，而這座設施是繼承第一代「風火輪」，因第一代風火輪停止使用、封閉數年，為了讓1999年阿拉伯皇宮啟用以來最刺激的設施持續帶給遊客、延續經典，因此六福村斥資5800萬元全面更新機構，要讓遊客挑戰膽量。

不過園區內除了大怒神，不少網友稱「老油井」同樣是刺激度5顆星的設施，更有網友敲碗希望六福村重啟同樣暫停使用多年的「蘇丹王大冒險」，被網友號稱這是台灣唯一媲美環球影城等級的遊樂設施，也有網友挖出六福村的唐人街、童話小鎮主題園區擴建計畫。

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