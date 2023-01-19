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一睹會吃風行走的奇幻仿生獸 落山風藝術季春節不打烊

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東落山風藝術季基於物理設計以風為食物、宛如生物般流暢走動的仿生獸假日實走展演，吸引大批遊客到場觀賞吹風行走的奇幻模樣。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季基於物理設計以風為食物、宛如生物般流暢走動的仿生獸假日實走展演，吸引大批遊客到場觀賞吹風行走的奇幻模樣。圖／屏東縣政府提供

將屏東恆春半島冬季特有「落山風」融入藝術創作的落山風藝術季，展示藝術家創作不同形態的大型風動裝置藝術外，另個吸睛亮點是荷蘭雕塑大師Jansen的6隻風行仿生獸展出，既是「會吃風行走的生物」也是充滿美學、奇幻與科學性的藝術品，假日沙灘實走尤其讓人期待；主辦單位說，春節初夕休館外，只要天候條件佳，戶外實走展演天天有。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，恆春半島每年冬季吹起落山風，威力有時堪比輕颱，在半島旅遊淡季期間，縣府反向思考舉辦風動藝術季，4年來讓不少外地遊客像候鳥般，季節性的造訪車城海口港，「吹落山風看藝術」成為半島冬季最夯的旅遊體驗；這次邀請荷蘭大師展出靠風力就可以行走的仿生獸，更貼合風動主題，也更有看頭，假日沙灘實走讓人拍案叫絕。

「觀賞仿生獸實走，還要看老天爺臉色！」她說，仿生獸是塑膠物件及尼龍布組成，只要輕量的風就能行走，假安排在車城海口港沙灘行走，但落山風吹起時，瞬間強度可達6、7級，相當輕颱，相較於仿生獸原生國家荷蘭海邊的風強勁太多，為了保護藝術品，展演前由技師測量現場風力，確認安全條件下才能帶到沙灘展演，從開展以來觀察，機會是一半。

開展以來，基於物理設計以風為食物、宛如生物般流暢走動的仿生獸假日實走展演，吸引大批遊客到場觀賞吹風行走的奇幻模樣，若碰上無風，仿生獸佇足沙灘不動的萌樣，同樣吸引民眾爭搶合照　有民眾在展場購買經授權進口的迷你仿生獸模型，立即動手組裝，帶到沙灘上與大仿生獸一同漫步，一邊觀察風向，沙灘瞬間化身為科學教室。

縣府說，藝術季展期到2月5日，要一睹仿生獸的奇幻模樣，除沙灘上仿生獸的戶外演出，待(呆)風樓室內也有仿生獸靜態展出及說明，此外，看海美術館有來自日本的「珊瑚花開」藝術創作展，港灣區有11座戶外藝術作品，是春遊好去處。

屏東落山風藝術季除沙灘上仿生獸的戶外演出，待(呆)風樓室內也有靜態展出及說明。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季除沙灘上仿生獸的戶外演出，待(呆)風樓室內也有靜態展出及說明。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季基於物理設計以風為食物、宛如生物般流暢走動的仿生獸假日實走展演，吸引大批遊客到場觀賞吹風行走的奇幻模樣。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季基於物理設計以風為食物、宛如生物般流暢走動的仿生獸假日實走展演，吸引大批遊客到場觀賞吹風行走的奇幻模樣。圖／屏東縣政府提供
有民眾在展場購買經授權進口的迷你仿生獸模型，立即動手組裝，帶到沙灘上與大仿生獸一同漫步。圖／屏東縣政府提供
有民眾在展場購買經授權進口的迷你仿生獸模型，立即動手組裝，帶到沙灘上與大仿生獸一同漫步。圖／屏東縣政府提供

沙灘 荷蘭

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