憂mRNA疫苗副作用大 李秉穎：可追加接種Novavax

衛生福利部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎今天表示，正在規劃今年的某個時間點安排民眾追加接種疫苗，若希望選擇副作用較輕的疫苗，可選擇Novavax。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，李秉穎今天上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，今年還是會採購Novavax疫苗，提供想選擇次蛋白疫苗作為追加劑的民眾使用。

李秉穎指出，第5劑追加接種Novavax也不是不行，據統計，一開始接種次蛋白疫苗的人，對次蛋白疫苗「都蠻死忠的」，且追加疫苗最主要目的是減少穿透性感染引發的輕症，至於T細胞反應及對變異株、重症的保護力等，不會有明顯變化。

李秉穎說，政府正規劃在今年的某個時間點，安排追加接種1劑疫苗，若認為次世代疫苗都是mRNA疫苗，希望選擇副作用比較輕的疫苗作為追加劑，那就選擇Novavax。

農曆春節連假長達10天，外界憂心人潮聚集、移動恐在年後引發新一波疫情。李秉穎說，他認為對疫情應該不會有太大變化，年後可根據變異株、春節人潮等綜合數據，判斷對台灣疫情影響，評估是否進一步放寬防疫措施。

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