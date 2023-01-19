春節恐寒流來襲 漁業署籲養殖業做好防寒措施

農委會漁業署表示，依據中央氣象局氣象資訊，1月20日起東北季風增強，北臺灣白天高溫稍降，北部及東半部地區迎風面有局部短暫雨。1月21日除夕至22日大年初一東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升，其他地區多雲到晴。

漁業署說，1月23日大年初二強烈大陸冷氣團或寒流南下，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區亦有局部短暫雨。1月24日大年初三至25日初四受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣明顯轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨。1月26日大年初五至28日初七大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

漁業署表示，為保障養殖漁民生命財產安全，養殖業者應加強寒害防範措施，海上箱網養殖業者亦多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規畫盡早採捕，以減少寒害損失。

漁業署說，陸上魚塭養殖應加強防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝設施，棚蓋與水面角度應小於30度，另可加強越冬溝之保溫、防寒、加溫設備；越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；另善用益生菌可降低疾病發生率。

漁業署表示，冷氣團來襲時，盡量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如：強光照射及魚池內任何擾動及聲響刺激；同時，避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車（深水增氧水車）。

漁業署提醒，冷氣團來襲期間，應注意水溫變化，水溫若低於15度時，應採緊急措施，可於魚塭北側或避風處增加高溫水源，降低死亡率；冷氣團來襲後，待水溫及魚體狀況回穩，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化；而在氣溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。塭加溫器增加水溫，減輕死亡率。

漁業署表示，倘有災情顯現，請漁民盡速向當地公所通報。面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖業者宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖的熱帶魚種，應避免於冬季養殖並作好平時管理，以減少養殖損失。

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