快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節恐寒流來襲 漁業署籲養殖業做好防寒措施

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雲林地區沿海養殖魚塭加強池水保溫防寒。本報資料照片
雲林地區沿海養殖魚塭加強池水保溫防寒。本報資料照片

農委會漁業署表示，依據中央氣象局氣象資訊，1月20日起東北季風增強，北臺灣白天高溫稍降，北部及東半部地區迎風面有局部短暫雨。1月21日除夕至22日大年初一東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升，其他地區多雲到晴。

漁業署說，1月23日大年初二強烈大陸冷氣團寒流南下，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區亦有局部短暫雨。1月24日大年初三至25日初四受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣明顯轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨。1月26日大年初五至28日初七大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

漁業署表示，為保障養殖漁民生命財產安全，養殖業者應加強寒害防範措施，海上箱網養殖業者亦多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規畫盡早採捕，以減少寒害損失。

漁業署說，陸上魚塭養殖應加強防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝設施，棚蓋與水面角度應小於30度，另可加強越冬溝之保溫、防寒、加溫設備；越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；另善用益生菌可降低疾病發生率。

漁業署表示，冷氣團來襲時，盡量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如：強光照射及魚池內任何擾動及聲響刺激；同時，避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車（深水增氧水車）。

漁業署提醒，冷氣團來襲期間，應注意水溫變化，水溫若低於15度時，應採緊急措施，可於魚塭北側或避風處增加高溫水源，降低死亡率；冷氣團來襲後，待水溫及魚體狀況回穩，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化；而在氣溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。塭加溫器增加水溫，減輕死亡率。

漁業署表示，倘有災情顯現，請漁民盡速向當地公所通報。面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖業者宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖的熱帶魚種，應避免於冬季養殖並作好平時管理，以減少養殖損失。

冷氣團 漁業署 寒流

延伸閱讀

春節親子共遊 合格公園兒童遊戲場安全又安心

春節苗栗上看18萬車次遊客 大湖採草莓攻略供參考

財庫飽滿！春節「最強財運4生肖」出爐 屬馬人快去玩刮刮樂

春節連假兩波冷空氣接力 這天強冷空氣南下、威力直逼寒流

相關新聞

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

春節天氣變化大！吳德榮：下周極寒冷直逼寒流 低溫下探6度

今晨大台北東側、宜蘭局部短暫降雨，花蓮山區零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表...

國5上午已湧現車潮 春節國道地雷路段估這幾天最塞

今天為春節前最後一個上班日，高速公路局表示，截至上午9點國道全線交通量約為20.1百萬車公里，預計全天達到105百萬車公...

新北代理商進口螺螄粉遭下架 員工喊冤：不知道不能賣

經濟部日前指出，現並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間販售螺螄粉已違法。食品代理商摩爾霍普因涉嫌進口，16日下午遭國貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。