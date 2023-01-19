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辦桌圍爐、大掃除 弘道攜手「一日孫子」溫暖獨老心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
大葉大學學生志工協助阿嬤清理廢棄床墊。圖／弘道老人福利基金會提供
大葉大學學生志工協助阿嬤清理廢棄床墊。圖／弘道老人福利基金會提供

過年是家人團聚、兒孫齊聚的熱鬧時光，但對於獨居長輩卻是不敢奢想的願望，弘道老人福利基金會每到歲末寒冬發起的「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，也會與學校公益合作邀請學生擔任一日孫子，協助長輩除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、陪伴圍爐等服務，不僅溫暖了獨居弱勢長輩的心，也在學生心中種下助老心。

弘道老人福利基金會表示，年前很感謝許多學生加入一日孫子行列助老好過年，包含宜蘭頭城家商和台中興大附農的餐飲科學生，擔任總舖師烹煮豐盛的圍爐餐；宜蘭聖母護校護理系學生，陪伴行動不便長輩到大賣場購物辦年貨；新北金陵女中和彰化大葉大學休閒系學生，幫助獨居弱勢長輩除舊布新大掃除，除為長輩帶來很大幫助，也帶來難得的熱鬧，更可貴的是潛移默化中促進世代共融。

80歲的劉爺爺和太太雖膝下無子，但鶼鰈情深，為了醫治太太的疾病，爺爺花盡800萬元積蓄、家產卻仍回天乏術，劉爺爺心情非常低落，也僅靠中低收補助度日。弘道基金會獲知後展開服務3年多來，從關懷訪視、送物資、邀請參加敬老旅遊等等，讓劉爺爺重拾笑容，每年過年也會藉由寒冬助老服務，讓爺爺獨居但心不孤獨，尤其每年熱鬧的圍爐餐更是爺爺期待的日子。

過年前，劉爺爺參加國立興大附農校園內辦桌，負責掌廚的總鋪師是興大附農餐飲科的學生，總共有84名師生參與義煮，料理26桌圍爐餐。學生們從構思適合長輩入口的營養菜色、烹煮試菜，到活動當天烹煮10道佳餚、出菜與介紹菜色，不輸餐廳的專業服務，讓上百位獨居弱勢長輩驚艷不已。

劉爺爺說，他很喜歡熱鬧，看到這麼多學生、志工的陪伴真的很開心，學生的廚藝更好吃到讓他吃得很飽。擔任總召集的興大附農學生范淑婷說，連續3年參加義煮，每次看到長輩吃得開心，帶著滿滿幸福趕回家時，就會覺得自己做了一件既溫暖又有意義的事。

大葉大學學生也連續5年助獨居長輩大掃除與檢查用電安全。82歲的阿蓉阿嬤，長期靠著做家庭代工的微薄收入，照顧因糖尿病住院的兒子以及先天視障的孫女，幾年前兒子過世後，積勞成疾的阿嬤無法再工作與處理三餐、家務，弘道2年前開始提供關懷訪視、送餐、送物資，也邀請參大葉大學休閒事業管理學系學生擔任一日孫子，協助打掃居家環境、清除老舊大型寢具，利用插座檢測儀器檢查電器設備及插座是否安全，降低電線走火的風險。

弘道說，「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，從宜蘭到屏東關懷1萬多位獨居弱勢長輩，目前尚缺700萬元助老服務經費，歡迎民眾、企業愛心接力。

80歲劉爺爺（右）開心享用興大附農學生烹煮的圍爐餐。圖／弘道老人福利基金會提供
80歲劉爺爺（右）開心享用興大附農學生烹煮的圍爐餐。圖／弘道老人福利基金會提供

獨居 大葉大學 宜蘭

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