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春節親子共遊 合格公園兒童遊戲場安全又安心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供
內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供

內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果，統計截至今年1月18日止，已全數完成備查的縣市有新北市、台北市、台中市、高雄市、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等8縣市，讓民眾可在春節期間，陪同孩子在合格的兒童遊戲場中開心遊玩。

針對台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市及連江縣9縣市，仍有部分未完成備查的場域，皆先行採取圍籬或警示帶進行封閉管制，並張貼公告，提醒家長為顧及孩童安全切勿靠近及使用，同時也請各縣市在春節期間加強巡視，以策安全。

營建署補充說明，依據衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」第4點及第7點第2項規定，各縣市政府及所屬管理機關針對2017年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，應於今年1月24日前完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用，以維護兒童遊戲安全。

自去年2月起，營建署每月定期召開會議，針對縣市改善情形作進度控管，地方政府配合相關改善措施，已將既有兒童遊戲場備查率提升逾9成，由於部分案場因年代久遠，尚需辦理改善或拆除者，在尚未完工及改善完成備查前，仍要求各縣市政府採取暫時封閉措施，後續也會持續追蹤辦理情形，並定期對外發布資訊。

內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供
內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供
內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供
內政部營建署在農曆新年前，對外公布縣市合格兒童遊戲場備查最新成果。圖／營建署提供

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