烹調年菜「人離火熄」用電原則「5不1沒有」

春節期間闔家團聚，用火、用電量都會增加，內政部統計，去年春節期間發生133件住宅火災，第1名為爐火烹調，占40.6%，其次為電氣因素，占31.6%，提醒民眾務必要注意爐火「人離火熄」，以及用電「五不一沒有」，養成好習慣，平安過好年。

內政部提醒，準備圍爐年菜時，需特別注意爐火烹調安全，烹煮時，務必做到「人離火熄」，建議選用具有熄火安全裝置或具有溫度感知功能的爐具，並避免佳餚經長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發危害。

另外，用電務必做到「五不一沒有」，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全，防範電氣火災。

內政部表示，住家裝設「連動型住宅用火災警報器」，可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，同步於安裝該警報器的所有住宅空間發出高分貝火災警報，可即早警示家庭全部成員，爭取滅火或避難的時間；呼籲國人安裝住宅用火災警報器，一起守護居家安全。 提醒民眾務必要注意爐火「人離火熄」，以及用電「五不一沒有」，養成好習慣，平安過好年。圖／內政部提供 提醒民眾務必要注意爐火「人離火熄」，以及用電「五不一沒有」，養成好習慣，平安過好年。圖／內政部提供

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