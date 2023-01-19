聽新聞
test
0:00 / 0:00
明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高
明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，整體運能較去年春節提升12%以上，為歷年新高。
台鐵局長杜微在台北運務段段長梁育裕、台北機務段段長林裕隆、台北電力段段長陳珈祐、及七堵機務段段長蕭建廷等人陪同下，前往視察北部地區各單位春節疏運整備情形，對機班、車班乘務人員排班、車輛及預備編組運用、工電值班巡查計畫進行了解，也嘉勉第一線工作同仁的辛勞。
杜微表示，春節疏運是台鐵年度重點工作之一，他實地訪視乘務人員分艙分流、車廂空調保養、最新彩繪列車塗裝、及台鐵配合陸軍某部隊加強春節戰備，鐵運兵力機動的執行情形，看到全體同仁願意在假期中出勤，堅守崗位，更有信心後續加速改革，完成企業轉型的目標。
台鐵局表示，依據疏運計畫，春節前已加強車輛檢修、路線維護、電力號誌保養、人力派遣、及車輛調派等各項準備工作，提供民眾安全便利的服務。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言