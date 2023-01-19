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明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局長杜微前往視察北部地區各單位春節疏運整備情形。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微前往視察北部地區各單位春節疏運整備情形。圖／台鐵局提供

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，整體運能較去年春節提升12%以上，為歷年新高。

台鐵局長杜微在台北運務段段長梁育裕、台北機務段段長林裕隆、台北電力段段長陳珈祐、及七堵機務段段長蕭建廷等人陪同下，前往視察北部地區各單位春節疏運整備情形，對機班、車班乘務人員排班、車輛及預備編組運用、工電值班巡查計畫進行了解，也嘉勉第一線工作同仁的辛勞。

杜微表示，春節疏運是台鐵年度重點工作之一，他實地訪視乘務人員分艙分流、車廂空調保養、最新彩繪列車塗裝、及台鐵配合陸軍某部隊加強春節戰備，鐵運兵力機動的執行情形，看到全體同仁願意在假期中出勤，堅守崗位，更有信心後續加速改革，完成企業轉型的目標。

台鐵局表示，依據疏運計畫，春節前已加強車輛檢修、路線維護、電力號誌保養、人力派遣、及車輛調派等各項準備工作，提供民眾安全便利的服務。

春節 台鐵

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