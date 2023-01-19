台南梅嶺梅花30年來首度盛開在春節 賞花專車連開8天

台南市梅嶺梅花元月中旬開始綻放，在涼冷氣候的天氣催化下，在中、高海拔處大湖桶梅園陸續爆開，當地農民陳居峰表示，這是近30年來，賞梅季首次涵蓋春節連假。

為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，交通局呼籲春節期間自行開車民眾可將車輛停放於台3線「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號）搭乘免費接駁車上山，同時呼籲民眾多使用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘綠22前往梅嶺地區。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視春節期間各大景區的交通疏導工作，尤其是梅嶺花季適逢春節連續假期期間，指示交通局、警察局及玉井區公所等單位務必做好公車接駁、交通管制計畫，避免民眾春遊賞花造成大塞車。

局長王銘德指出，梅嶺風景區山上約有300席停車位，自行開車的朋友請配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告，請欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山，接駁車於22日(大年初一)至29日(大年初八)行駛，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20分鐘1班次，且依人潮機動加班，歡迎民眾多加利用；另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭「綠22」線上山，每日往返18班次，以疏運人潮。

王銘德說，除梅嶺賞梅接駁車外，特定春遊熱區也規畫免費停車接駁車，包括安平老街3線免費接駁車，鹽水月津港燈節接駁車(新營太子宮至橋南老街)、龍崎空山祭接駁車(文衡殿至龍崎國小)，上述景區亦可搭乘市區公車前往，月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車，歡迎民眾多加利用並注意公告資訊。

公共運輸處表示，請出遊民眾多多利用大眾運輸，做好行程規畫，同時也要落實防疫措施，做好戴口罩、勤洗手的防疫措施，在新的一年裡為安全健康的生活環境共同把關。大台南公車及場站也持續加強消毒防疫，民眾朋友可安心搭乘。 台南梅嶺梅花陸續綻放，預計在春節期間盛開。圖／陳居峰提供 台南梅嶺梅花陸續綻放，預計在春節期間盛開。圖／陳居峰提供 台南梅嶺梅花陸續綻放，預計在春節期間盛開。圖／陳居峰提供

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