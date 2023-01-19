佛光山平安燈法會走春熱點 交管、停車資訊一次看
佛光山2023年「春節平安燈法會」1月22日展開，連續15天超大型燈光秀、10米兔燈、虛擬雪景，還有綿延2公里的年宵市集百攤位，預估成為高雄熱門走春景點；也為兼顧返鄉車潮，轄區仁武警分局20日起，在佛光山周圍要道實施交通管制，保民眾通行順暢。
1月20日（小年夜）起至1月29日（農曆初八）止，上午9點至下午1點、下午3點至晚上7點，佛陀紀念館周邊實施交通管制及疏導措施，台29線南向車輛分流，內側車道供直行大樹或左轉車輛使用，外側車道僅供右轉車輛使用。
台29線統嶺溝北側人行景觀天橋至興田路段，沿線3處缺口封閉，禁止車輛迴轉，至新舊省道路口始開放車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制。
佛陀紀念館周邊停車，北上車輛引導至統嶺社區停車場，離場從低水護岸便道北向單行駛離；南下車輛引導至佛陀紀念館或問道堂停車場。
除自行開車，也能搭乘公共運輸抵達佛陀紀念館。民眾可以在高鐵左營站搭乘「哈佛快線」或「8015（延駛線）客運」，或是在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」、「8010客運」前往。
春節期間，警方將加派警力交通疏導，嚴格執行違停拖吊，取締交通違規。警方呼籲民眾遵守交通規則，警民協力保出遊交通順暢、行進平安。
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