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春節來南台灣FUN玩農村 水保局台南分局推薦熱門主題

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為鹽水田寮社區台灣詩路。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為鹽水田寮社區台灣詩路。圖／水保局台南分局提供

今年春節有10天連假，國內旅遊正當時，而最具地方特色的「農村旅遊」更是熱門，水土保持局台南分局推薦熱門主題，包含親子景點、網美步道、農村手作體驗以及美拍景點，邀請您春節來熱情南台灣FUN玩農村。

水保局台南分局表示，春節期間最佳賞梅景點必推梅嶺休閒農業區，伍龍步道及福來百年老梅園等地區，步行欣賞梅花綻放的美景。除了賞花賞景，一定要品嘗遠近馳名的梅子雞、薑黃雞、水果風味餐，還有採購當地最佳特產伴手禮-脆梅、梅子酒、梅醋、果乾等，上山腳下則有玄空法寺、永興吊橋、江家古厝、曾文水庫及龜丹溫泉等景點。

鹽水區2023月津港燈節已在14日開幕到2月12日，白天可先到鹽水田寮社區的台灣詩路，走讀台灣百年文學步道，靜靜享受文學帶來的心靈豐富之感及田野間花草的芬芳。晚間則可走進鹽水老街的巷弄，跟著月光欣賞月津港的美麗夜色，點亮寧靜的水岸，感受美好的鹽水小鎮風情。

百年文化產業的旗山糖廠的大旗美農村體驗物產直賣所，以糖廠周邊社區中深厚的歷史文化以及農業生活智慧，結合農特產與農村特色風味餐，轉變成現在的食農體驗行程。美濃水圳孕育的良田，配合時令推出美麗花海景致，搭配各式採果體驗，再到六龜欣賞瑰麗山城美景與滿山「梅」景，進而感受寶來溫泉暖意、深入南橫山林冒險，每一段行程都是滿滿的美食美景與回憶。

藍皮解憂號是台鐵唯一的古董級列車，緩行於屏東與台東之間，刻畫出最美的南迴微笑曲線，如再搭配遊覽沿線周邊的農村，就是最精彩的鐵道旅遊路線。想往屏東的乘客可以規畫順遊屏東內埔鄉的荊隘185沿山食農體驗趣，順道到愛聊食堂享用專屬「荊牌套餐」；也可以到枋寮鄉龍膽石斑的故鄉-新龍社區，體驗「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活遊程。

屏東可可有獨特的果香與果酸，每一口都有不同的熱帶水果風味。春節期間可至來福灣巧克力、TC巧舖、可可泗林衛生室、曾志元巧克力及屏東可可園區一探究竟，品嘗世界冠軍巧克力。感受不一樣可可之旅，全台僅有在屏東才有，千萬不要錯過。

水保局台南分局傅桂霖說，南台灣蘊含豐富的熱帶水果物產，種類多元豐富，沿海到山川，森川里海各種豐富的資源景色，尤其以當地文化結合的農產體驗，結合食農、生態及人文，每個農村都非常有魅力。新春來場不一樣的農村深度體驗，會愛上南部農村的熱情，並感受到農村滿滿的人情味。

農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為楠西梅嶺登山步道。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為楠西梅嶺登山步道。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為屏東枋寮新龍社區漁村體驗行程。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為屏東枋寮新龍社區漁村體驗行程。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為旗山糖廠社區手作體驗。圖／水保局台南分局提供
農委會水保局推薦春節旅遊熱門主題，圖為旗山糖廠社區手作體驗。圖／水保局台南分局提供

屏東 可可 春節

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