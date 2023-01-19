春節苗栗上看18萬車次遊客 大湖採草莓攻略供參考
春節10天連續假期，苗栗景點勢必湧入大量人、車潮前來觀光旅遊，警方估計尤其大湖及泰安地區上看18萬車次、54萬人次遊客，將統籌警力規畫交通疏導勤務，建議搭公車，公路總局也提供避開熱門時段供參考。
苗栗縣警局交通隊分析去年春節9天連續假期，開車進入苗栗旅遊尖峰時段為每天上午10點至下午2點，離開旅遊景點尖峰時段則為下午3點至6點，車速下降至每小時40至50公里，建議可搭乘大眾運輸交通工具前來採草莓及泡溫泉。
民眾可搭乘高鐵至苗栗站1號出口，轉搭高鐵接駁101B專車，苗栗往雪霸國家公園管理處路線，或搭乘台鐵至苗栗站東站出口，轉搭新竹客運5656線苗栗往大湖路線。
警方並提供手機下載「苗栗搭公車」App，就可查詢苗栗縣所有公車行駛路線、預定到站時間、時刻表及站牌位置等資訊，建議用路人多多搭乘大眾運輸交通工具或是共乘車輛前來旅遊，減少車流湧入。
公路總局也建議春節大湖採草莓不塞車攻略，包括上午9點以前採草莓，上午9點以後，周邊的大湖鄉南湖地區，或是公館鄉、獅潭鄉也有草莓園，另外，可以搭乘大眾運輸，或騎自行車。
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